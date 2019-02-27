【財政預算案2019】55億元發展數碼港第五期　料2024年竣工

財政司司長陳茂波今（27日）宣讀新一份財政預算案，預留合共60億元推行創新科技新措施，當中55億元發展數碼港第五期，預計提供6.6萬平方米樓面面積，包括辦公室及共用工作間等，目標2021年動工，預料最快2024年竣工。政府消息人士透露，當中4億元用作海濱公園的翻新及優化工程，將同期進行。

樓高11層 設共享工作間

政府預留55億元作數碼港第五期發展，以吸納更多科技公司和初創企業進駐。消息指，選址為毗鄰數碼港戲院、在海濱公園附近，興建11層高的新大樓，預料擴建項目提供約6.6萬平方米樓面面積，包括辦公室、共用工作間、會議場地及數據服務平台等設施。

當中約4萬平方米、即三分之二為辦公室用地及共享工作間，可出租予一般寫字樓約100間，及為600至700間初創公司提供工作間，後者面積不足2萬平方米，比現有工作間面積增加一倍。

據了解，數碼港現時的出租率已達93%至95%，接近飽和。而擴建項目將興建一個最多容納800人的會議場地，電競項目亦可使用。而建立的數據中心則供園區租戶使用，包括透過互聯網、網上平台試運行或測試產品、培訓，或與資訊科技辦公室合作推出資訊保安服務等。

新一份財政預算案當中預留55億元發展數碼港第五期以發展創科產業。（資料圖片 / 林若勤攝）

4億元翻新優化數碼港海濱公園

另外，數碼港的海濱公園將保留現有受歡迎元素，消息指，撥款中將有4億元作翻新及優化工程，增加綠化工程及設施。至於交通配套方面，加強現有數碼港來往黃竹坑、堅尼地城的公共交通服務之外，日後若有大型會議時，會傾向自行安排交通接駁服務，以紓緩交通問題。消息表示，該用地需先處理土地使用問題，並向城規會遞交規劃大綱圖，需時約2年，預計項目於2021年動工，最快2024年竣工。