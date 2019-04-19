【高鐵】西九站往深圳北「地鐵化」　港鐵研購票不限搭指定班次

廣深港高鐵香港段自去年9月通車，至今已超過半年，平均每日乘客量約5萬人次，較當局預期少。據了解，港鐵正與內地商討，擬更改高鐵西九龍站來往深圳北站的購票形式，乘客購票後可自由選擇列車班次，以實施高鐵「地鐵化」。 港鐵回覆《香港01》查詢證實，指出因應營運客務服務情況，不斷尋求提升服務，包括高鐵地鐵化方向，詳細研究並與內地營運單位進一步磋商，現階段並未有詳情提供。

廣深港高鐵香港段通車至今超過半年，港鐵表示與內地營運單位，研究高鐵地鐵化。（資料圖片）

現時市民購票後，須乘搭所購買的指定高鐵班次，但據了解，港鐵正與內地研究放寬上車規定，由西九龍站往返深圳北的購票擬「地鐵化」；即乘客購票後可自行選擇乘搭的高鐵班次，車票不再印上指定班次。

港鐵回覆查詢證實，表示高鐵於去年通車，營運至今超過半年，因應營運客務服務情況，不斷尋求提升服務，包括高鐵地鐵化方向，詳細研究並與內地營運單位進一步磋商，現階段並未有詳情提供。

西九至深圳北日均售1.6萬張票

廣深港高鐵香港段於去年9月23日通車，截至今年2月28日，總乘客量約為871萬人次，平均每日乘客量為54,805人次，相較政府估算的日均乘客量為80,100人次，少約2.5萬人次，相差達31.6%。而高鐵西九龍站至深圳北站平均每日則售出約1.6萬張車票。

通車至今，僅得今年農曆年初三突破政府估算的目標日均乘客量，錄得超過10萬人次；去年黃金周其中一日（10月5日）則錄得80,020人次，惟與政府估算相差80人次。

根據政府與港鐵簽署的協議，如高鐵的乘客量少於預計乘客量超過15%，由政府全資擁有的九鐵，就需要提供補貼，承擔70%風險。運輸及房屋局早前回覆表示，高鐵開通至今，乘客量從未觸及《服務經營權補充協議》中，「乘客量上下限機制」的預期乘客量下限，因此政府及九鐵公司均毋須補貼港鐵。

收入方面，港鐵上月7日發布業績提及，截至2018年年底，收入為6億港元。