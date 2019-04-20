【武博．有片】讓你站上格鬥籠、八仙枱　體驗式武術展覽

武術博大精深，是大家都懂的一句話。電影《一代宗師》裏，宮若梅曾言「習武的人有三個階段：見自己、見天地、見眾生。」武術看似高深、難以觸碰，但你們有否想過，功夫都有「平易近人」的一面？ 《香港01》與《武備志》主辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）在5月3日至5日（周五至周日）舉行，嚢括多項表演賽、體驗班、遊戲等，將武術老少咸宜的一面展現出來，讓習武之人、喜愛武術之人，及大眾親身接觸武術的「體驗式展覽」。

為期三天的武博會有多場表演賽在格鬥籠上演，包括MMA綜合格鬥、空手道、泰拳等搏擊運動。（網上截圖）

第一名亞洲選手入選UFC名人堂、以華麗技術見稱的櫻庭和志（Kazushi Sakuraba）。(©QUINTET) MMA綜合格鬥表演賽 格鬥籠不止於此 要數場內最曯目的，相信是會場中央的格鬥籠，為期三天的武博會有多場表演賽在格鬥籠上演，包括MMA綜合格鬥、空手道、泰拳和菲律賓魔杖等搏擊運動。而武博大使、香港拳王吳景聰、香港Shoot Boxing代表向柏榮師傅，以及本地新晉MMA勇將Andy鄧志安等多位搏擊界精英，亦將會踏上格鬥籠親身參與不同的表演賽。

著名於流暢的地戰及腳鎖技巧的「逆境鬥士」所英男（Hideo Tokoro），將主持2節「綜合格鬥大師班」。(©QUINTET) 「武博」更邀請到兩位日本MMA「大神」，包括第一名亞洲選手入選UFC名人堂、以華麗技術見稱的櫻庭和志（Kazushi Sakuraba），和著名於流暢的地戰及腳鎖技巧的「逆境鬥士」所英男（Hideo Tokoro），他們將主持一共4節的「綜合格鬥大師班」，教導不同的MMA招式。大師班名額有限，想一睹兩位的風采、向「大神」學藝，就記得預先報名！

武博會場將會設置一個3D視覺錯覺場景，讓大家走進經典一幕，承受「宇宙最強」一腳。（資料圖片） 視覺錯覺3D打卡位 踏上八仙枱 去展覽當然少不了「打卡」，除了前面提過的「格鬥籠」可以讓大家打卡外，武博更邀請到「宇宙最強」的葉師傅駐場！ 大家若看過《葉問2》，必定會記得甄子丹與洪金寶，站在八仙枱上以詠春鬥洪拳的一幕。武博會場將會設置一個3D視覺錯覺場景，讓大家走進經典一幕，承受「宇宙最強」一腳。除了《葉問》，有不少武術電影都令人印象深刻，在其中一個場區「光影武林」，則會以專業角度，解構多部武術電影的武打場面，了解武術的應用及背後理念。

體驗班、武館街遊戲 一嚐武術親子樂

既然說是「體驗式展覽」，武博就準備了30多種、超過100場體驗班，包含不同武術，年齡限制方面，大部分可安排12歲或以上青年參加，部分更可讓6歲或以上的小朋友參與，確是「合家歡」活動。

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至於在「武館街」區域，則有8個遊戲讓大家一試身手，例如有高達1米7的巨型達摩塔遊戲－「突擊達摩塔」。如果認為自己「拳頭大過砂煲」，可以試試「一擊即碎」，用拳擊或踩擊的方式劈開一疊疊「環保板」。大部份遊戲都設小童版本，6歲或以上就可以玩！

突擊達摩塔，不是大力就可以。重點是對力度的掌握。（資料圖片）

如果小朋友好靜不好動，另一邊亦有「兒童武術區」，除了有武術桌上遊戲，星期六(5月4日)更有武術問答遊戲比賽，一齊挑戰成為武術達人。除此以外，武博有不少於「武林說書」舉行的講座及表演，也適合一家大細一起參與。

武博於5月3日至5日於九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL）舉行，不妨預留時間在周末與親朋好友一同前往，親身進入武術的世界。

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。 傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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