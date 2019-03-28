【武博】羅浩銘︰武術電影與武術的結合和影響

成功絕對不是一朝一夕的事。同樣，一部精彩動作電影背後，背後著實隱藏著無數台前幕後工作人員、演員日以繼夜的付出，才可以發揮電影的威力，影響、改變無數的人。

對全世界而言，香港除了是李小龍成長、發跡的地方，更是世界功夫電影的代名詞。當年便有一位小朋友，因受到李小龍電影的影響，長大後決定投身動作演員行列，成為本港矚目的動作演員之一——羅浩銘（Ken）。



羅浩銘是本地動作演員，本身亦修練武術。（香港01 鄭子峰攝）

Ken本身練習跆拳道、巴西柔術、Kickboxing等武術，到底武術人投入動作電影拍攝會遇上甚麼困難，他又如何看待「武術」跟「電影」之間的關係呢？

▍因李小龍電影 與武術結下不解之緣

Ken在五歲的時候，爸爸帶他到戲院看李小龍重播的電影《龍爭虎鬥》。那次是Ken人生第一次進入戲院看電影。因為戲院內漆黑一片，又有很多人在談話，Ken根本不知道發生甚麼事，所以感到非常害怕。但當李小龍一出現在銀幕上跟洪金寶對打時，Ken整個人感覺到完全轉變了，他非常渴望成為他們任何一位那樣，那般身手靈活、帥氣，那麼厲害。看完電影後，小Ken便不斷跟爸爸說︰「我要學功夫，我要學功夫！」由那一刻開始，Ken第一次與武術接軌。



因為李小龍，令羅浩銘愛上了武術。（香港01 鄭子峰攝）

可是，因為Ken自少有哮喘，母親反對他練武，一直到加拿大讀書時，才有機會自主，十四歲時他報學西洋拳。後來更長時間研習跆拳道和巴西柔術，更曾經在真正比賽中贏得冠軍。直至在加拿大完成學業後，毅然選擇投身動作演員行業，大概在十年多前回流香港，曾參演《變形金剛》、《危城》、《激戰》等知名電影。直至近來無綫連續劇《特技人》中，Ken 飾演的角色深受香港觀眾的歡迎，令Ken的形象為人熟識。



以前武術比較專一，後來隨著社會大同、互聯網普及發達，人們變得貪心。 武博大使——羅浩銘

當問及Ken對昔日武術及現今武術發展的分別時，他認為以前的武術是比較專一的，例如你練習一門武術，便只會專心鑽研那一門功夫，代表它出去比賽。但隨著社會大同，互聯網發達普及，人們變得貪心了，學了這樣又想學學那樣。大家對武術範疇認識多了，眼界拓闊了許多。現在很可能是一三五練一家武術，然後二四六又練另一家武術。以前會傾向會忠於只練一門功夫，代表它去打比賽，贏比賽。現在則會練練這些，又混雜另外一些，慢慢會變得更加融合大同一點。

到底是甚麼令Ken 決意投入動作演員生涯，難道就只是小時候那齣李小龍電影嗎？

▍武術電影的影響非常深遠 渴望成就屬於自己的電影

Ken小時候親身體驗過武術電影的吸引力，但最打動他的卻是電影對於世界的威力。



電影是一件很具威力的事，它可以改變一輩人的思想。 武博大使——羅浩銘

Ken舉例說，例如很多人問為什麼會練功夫，「因為我看了一部動作片」；為什麼會打籃球，「因為我看了一部籃球戲」，這使Ken 覺得電影真的可以不知不覺間影響到很多人。透過把一個正面的故事拍成電影，加一點娛樂性，再加以推廣，電影就可以改變數之不盡的人。以後這群人就會效法片中的主角，做正面的事，做正確的事。所以Ken 明言︰「我定立的目標是，可以拍一些可以改變世界的動作片。」



羅浩銘的心願是可以拍一些可以改變世界的動作片。（香港01 鄭子峰攝）

為什麼是動作片呢？



我認為武術電影是香港最大的發明之一，改變了全世界拍動作片的打鬥方法，我認為這件事相當偉大。 武博大使——羅浩銘

Ken 進一步說明︰「我認為武術電影是香港最大的發明之一，它改變了整個世界以後拍電影的其中一環。」他舉例說以前的荷里活電影，雖然整體都很出色，例如是《星球大戰》的精彩特技，但他們的打鬥動作卻是有點單調。後來直到荷里活看到香港動作片後，發現原來打鬥動作的精華，所以不斷去學，不斷去研究，去改良，改變了全世界拍動作片的打鬥方法。這全都是源於香港的動作電影。



我認為武術電影是香港最大的發明之一，它改變了整個世界以後拍電影的其中一環。（香港01 鄭子峰攝）

誠然，香港武術電影的潮流由先有邵氏出品的功夫電影成為主流，然後到70年代由李小龍先生發揚光大，及後又有成龍、洪金寶、徐克、吳宇森、袁和平等不斷為動作電影加入新元素，甚至把香港武打電影的風格帶到荷里活中，改變了世界拍攝動作電影的手法。對此香港武術電影實在是功不可沒。



我好希望有一個成品，完全屬於我羅浩銘自己的，獻給這個世界。 武博大使——羅浩銘

在電影拍攝上，Ken 坦言他有一個夢想，「到現在都仍然好希望，有自己的一部動作片，故事由我寫，由我自己演繹，由自己做武術指導，甚至參與拍攝部分成為導演。因為我好希望有一個成品，完全屬於我羅浩銘自己的，獻給這個世界，亦希望會有好的效果及迴響。」

另一方面，很多人都以為Ken 有武術背景，拍攝動作電影絕對難不到他。但真的如此嗎？

▍真實搏擊與電影拍攝分別頗大 更講求操控及互相配合

對於這種說法，Ken 表示「練習功夫對拍動作片當然有幫助，但同時其實沒練過功夫也有幫助」。



擂台是「在最安全的地方，做最危險的事情」，電影則是「最危險的地方，做最危險的事情，希望它安全」。 武博大使——羅浩銘

Ken 指出在性質上，真實搏擊比賽跟電影拍攝有著根本的差異。前者是盡量想去擊倒對方，透過分數、降服技來贏過對方，在15分鐘三回合中，要發揮三個月來的訓練成果，要在台上拼盡全力。但拍電影的話，是要三個月不停地拍，不停地打，還要不可以弄傷對方，要「演得好像打傷對方而不會打傷對方」。



羅浩銘指出武術跟拍攝電影之間有很大分別。（香港01 鄭子峰攝）

拍攝動作的最困難之處是，既要控制力度之餘，又不能力度過細而沒有了質感，卻也不能用力過猛而弄傷對方。另外，在拍動作片很多時候都會有刀槍劍棍，甚至是玩火、飛車、跳樓、穿玻璃等場景。對比之下，擂台跟電影的分別就在於︰擂台則是完全布置好「在最安全的地方，做最危險的事情」；電影則是「最危險的地方，做最危險的事情，希望它安全」。因此，其實很多懂得功夫的人去拍動作片，都要適應一段時間才能掌握。因為假如你一拳打傷人，那麼很難去找人跟你去拍對打。

所以去拍動作片需要去控制，以及跟對手互相配合。在擂台上，則完全不用亦不可能跟對手配合，大家只會想著擊倒對方。但電影不同，要扮到跟對方對打，其實卻是在互相配合。

撇下動作演員的身份，不知道Ken 自身又從武術中得著了甚麼呢？

▍武術不同於一般運動 無時無刻都在應對傷害 繼而變得更堅強

縱使Ken 曾經在跆拳道及巴西柔術中贏得獎牌，但對他而言武術給他的最大得著並不是勝利的榮譽，反而是改變了他的思維，鍛鍊到自己的鬥心和修為。



在足球比賽中輸球的話，就只會輸掉比賽，但在武術上輸掉可能會弄傷自己，所以你每天都在搏鬥中。 武博大使——羅浩銘

Ken 認為武術跟其他運動不同之處就是，它十分講求個人修為，與當中的練習息息相關。他不是說其他運動沒有體育精神，或鍛鍊個人修為的元素，而是在足球比賽中輸球的話，就只會輸掉比賽，但在武術上輸掉可能會弄傷自己，所以你每天都在搏鬥中。



練習中所面對的困難，好比人生中遭遇的難關。（香港01 鄭子峰攝）

「譬如我們練習巴西柔術的時候，被鎖技降服的話，練習尚且可以無事，但假如在真實情況下對方真的想鎖斷你的手肘，那麼你的手肘便經已斷掉。練習時你必須要我『為何會中這個鎖』，然後不斷去修正改變自己。」

因此，武術練習中人與人間的直接對抗性令Ken 覺得，搏擊武術其實十分適合小朋友學習。因為在搏擊過程中，他們必須學會堅持忍耐去保護自己，令他們變得更加堅強。日後當面對社會上的其他問題時，他們會處理得比較好。就好像假如你每天都會中鎖，每天都要被人鎖著，你很快便會學會如何處理，不斷迫自己去進步。

從羅浩銘 Ken 的訪問中，不只分享到動作演員背後的辛酸，亦再次帶出「武術」跟「電影」之間的關係，以及「武術電影」的巨大影響力。



羅浩銘約定大家，武博見。（香港01 龔嘉盛攝）

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