【引入海外醫生】黃碧雲質疑教授都要考試實習　醫生指免試不吸引

醫務委員會（醫委會）將於5月舉行會議，預料會再討論放寬海外專科醫生來港執業方案；而業界早前獲得共識的「第五方案」，預料會在會上提出。 民主黨立法會議員黃碧雲在港台節目《星期六問責》提到，關注教學人員亦要考執業試、做實習的安排，質疑教授級的醫生為何都需要做實習、擔任抽血等工作，認為在教學人員方面可以再作放寬；而香港公共醫療醫生協會副會長馮德焜就回應指，是次方案主要著重醫療人手不足而非教學人員不足。他又質疑，豁免執業試是否真正能吸引海外醫生來港註冊，「我認為就唔會啦。」

醫委會將於下月舉行會議，預料會再討論放寬海外專科醫生來港執業。（資料圖片）

獲業界共識的「第五方案」，即建議醫管局海外回流醫生須在公立醫院、大學醫學院或衞生署工作指定年期。香港公共醫療醫生協會副會長馮德焜出席電台節目時提到，有關方案是特惠政策，能夠令考到執業試醫生獲得一定程度豁免；他指，政策的目標並非讓他們考完後就離開醫院工作，所以要求「綁死」他們在公立醫院等工作，以紓緩醫療人手壓力。惟綑綁的年期不會太長，因為怕嚇走海外醫生，令他們卻步。

「名校返嚟，唔會差喎」

民主黨立法會議員黃碧雲早前建議，本港應仿傚新加坡做法，設立認可外地院校醫學院名單，其醫科畢業生可免試來港執業，而非僅僅豁免醫生實習。她表示尊重本港醫生建議，同意應要有年期規限；亦接受業界的第五方案，形容是「都好過無」。但她認為教學人員亦不足，質疑副教授級的醫生如完成執業試，為何都需要做實習、擔任抽血等工作，認為針對教學人員方面可以再作放寬；她又重申即使醫委會通過第五方案，她亦要繼續研究擬提出的私人草案。她稱希望方案可以吸引海外醫生到港工作：「名校返嚟，唔會差喎」，認為有關醫生已無質素憂慮，可以做註冊醫生；而醫委會或可以定期檢視一次，為不合資格院校「搣柴」。

黃碧雲早前建議，本港應仿傚新加坡做法，設立認可外地院校醫學院名單，其醫科畢業生可免試來港執業。（資料圖片／余俊亮攝）

馮德焜回應稱，是次方案主要著重醫療人手不足，並非教學人員不足；又指若依照醫學院排名而提供免試優待，實際是認證學校、而非個人能力。而如果繼續沿用執業試模式，即使是第三世界國家的醫生只要考到都可以執業，認為這方案最公道。他又質疑，豁免執業試是否真正能吸引海外醫生來港註冊，「我認為就唔會啦。」

醫委會委員林哲玄​：「只輸血唔止血係無用」

他又補充，方案可回應到市民意見，但亦要留意公立醫院人手不足，是因為工作環境、投訴文化過於惡劣，令前線醫生有太大壓力。他建議政府應好好利用有限度註冊制度，而非著重思考其他方法讓醫生循其他途徑來港執業。香港醫學會副會長、醫委會委員林哲玄亦認為，現時的情況如同外科手術的流血問題一樣，認為「只輸血唔止血係無用」。希望除了人手問題，社區醫療、病床、設備不足的問題日後仍要解決。

醫委會將於5月8日開會，預料會再討論放寬海外受訓專科醫生來港執業方案。林哲玄稱稍後會將方案提交到主席手上，獲批准後當日就可討論有關方案。馮德焜提到，港大及中大醫學院未有參與討論第五方案，難以估計最終會否獲醫委會通過，認為結果取決於政府委任的醫委會委員是否支持方案；黃碧雲亦質疑下次會議能否決議最終方案，認為醫委會如果會議內容不涉及機密，應公開會議文件及提供現場直播，達到公開透明。