【引入海外醫生】新加坡免試院校名單削三分一　踢走內地四院校

本港公營醫療系統醫生不足，一直無法解決，民主黨立法會議員黃碧雲早前建議，本港應仿傚新加坡做法，設立認可外地院校醫學院名單，其醫科畢業生可免試來港執業。 引入新加坡制度會否導致香港中門大開？新加坡衛生部（Ministry of Health, MOH）與醫藥理事會（Singapore Medical Council, SMC）昨日（18日）發表聯合聲明，指因應醫科生人數增加，決定大幅削減認可外地院校數目，由158間大減至100間，大減37%；當中內地院校更減半至只剩4間，只有北京大學、清華大學（北京協和醫學院）、復旦大學及上海交通大學的醫學院仍列在名單上。 立法會議員郭家麒表示，新加坡是主權國家，國際鮮有國家會仿傚新加坡，制定認可院校名單。加上新加坡是次更新名單，把中國認可院校名單減半至僅餘4間，他表示，若香港出現相同做法，「簡直係災難！」

香港公營醫療系統醫生不足，不少人提出仿傚新加坡，如海外受訓醫生畢業於指定院校，即可免試來港執業。（資料圖片）

民主黨黃碧雲倡也設免試外地院校名單

現時所有海外受訓醫生，如要成為本港註冊醫生而執業，均需通過本地執業，即使是到外地留學的港生亦不能豁免，因而被指是阻擋海外受訓醫生來港。黃碧雲計劃提出私人條例草案，建議本港也設立認可免試外地院校名單，排名高於本港大學醫學院的院校可列入名單中，但建議一出便引起爭議，有醫生直指方法不可行。

新加坡醫科生增加 決收緊海外醫生到當地執業

適逢本港正討論新加坡模式時，該國衛生部與醫藥理事會昨晚公布大幅減少認可院校數目，新名單將於2020年1月1日起生效。新名單只剩100間院校，較現時少58間或37%；當中內地院校由8間大減至4間，被移除的內地大學包括中山大學中山醫學院、浙江大學醫學部、武漢大學醫學部及四川大學醫學部，根據泰晤士高等教育（THE）世界大學醫學院排名，浙江大學醫學部的排名為101至125位，較上仍留於名單的上海交通大學醫學院排名為高（介乎151至175位），但仍然被踢出名單外，所以名單修訂並非單純以排名計算。

（香港01製圖）

三內地院校醫學院國際排名與港大中大相若

當局解釋稱，修訂是基於新加坡一直發展當地醫療的培訓管道應付人口老化，當地每年醫科生人數，已由2010年的300人增至2018年的500人，首批新增畢業生將於2023年畢業，所以要穩定海外醫生的數量。

公布又提及認可院校名單的審查標準，包括考慮了各種因素，包括大學的國際及國家排名、其有限度註冊醫生的表現，從而確保海外醫生的質素。

由此可見，新加坡模式可因應當地醫生供應而收緊放寛，並只包含各地最有名大學醫學院，如四間仍在名單內的內地大學：北大、清華、復旦及上海交大，在THE及QS兩大排名榜中，前三所的排名與港大及中大醫學院相若。