【引入海外醫生】業界倡任職衞生署綑綁四年　林鄭向醫生組織開拖

醫務委員會本月否決全部4個放寬海外專科醫生的實習安排方案後，各醫學組織馬不停蹄召開會議，並提出最新的「第五方案」，建議容許受聘於醫院管理局、衞生署及大學醫學院的海外專科醫生均能獲免實習，但所要求的工作年期不一，以醫管局最短，只需工作滿3年；但規定衞生署工作的年期最長，需在通過執業試後做滿4年才可免實習。 行政長官林鄭月娥今日（20日）表示，新方案顯示醫學界有誠意解決問題，惟她質疑新方案對三個機構的受聘者要求工作年期不一，或令衞生署醫生感覺自己較「次等」，又認為不應視醫管局的醫生「較卓越」，她特別澄清衞生署的醫生有提供臨床工作，呼籲新方案應一視同仁。 她稱已着食物及衞生局局長陳肇始與各方再商討，望在5月8日醫委會重啟討論前再有更好的方案。

醫委會料於5月8日重啟放寬專科醫生實習安排的討論。（資料圖片）

醫委會將於5月8日重啟放寬海外專科醫生實習安排的討論，醫學界正商議「第五方案」，若受聘於醫管局，只需合共做滿3年，其中於通過執業試後，留醫管局1.5年便可立即獲免實習；若受聘於大學醫學院，免實習的條件是需在執業試後起計工作滿3年；受聘於衞生署的話年期更長，需在試後工作滿4年才可免實習。醫學界稱，方案是按不同機構的臨床工作比例釐定「綑綁」年期。

林鄭月娥呼籲新方案應一視同仁，不應令衞生署醫生感到次人一等。（資料圖片）

衞生署工作綑綁年期最長 林鄭為衞署澄清：不能視醫管局醫生更為卓越

特首林鄭月娥今日出席活動時，主動評論醫委會相關爭議，她指醫學界願主動提出第五方案是有誠意的表現，但她提出兩大關注點，其一是三大機構的「綑綁」年期不一，林鄭稱要「特別為衞生署澄清」，因為衞生署的工作並非只得開會，亦有為病人直接提供服務的臨床工作，她舉例指衞生署提供的兒童體能及智力測驗極需要兒科醫生為特殊需要的兒童評估，繼而讓他們接受合適的治療及跟進，惟目前該職位的空缺達40%，致該服務的輪候時間愈來愈長，亦令兒童錯失治療的黃金期。

林鄭直言：「不能視在醫管局工作嘅醫生更為卓越，而衞生署嘅醫生，負責為公共衞生把關就無咁卓越」，衞生署的醫生並非次等；她補充雖然明白醫學界的考量在臨床工作方面，但「觀感上都唔好」，或會影響海外醫生來港工作的意欲，她呼籲新方案應對各機構一視同仁。

促食衞局與各方商討更好方案

林鄭提出的另一個關注點是，現時的討論集中在放寬專科醫生的實習期，但她認為醫管局現時並非只缺專科醫生，前線醫生人手亦非常不足，她稱已着食衞局局長陳肇始在醫委會下月會議前與各方再商量，望有更好的新方案可顧及各方意見。

陳肇始早前出席活動時亦曾提及，長遠應考慮聘用海外醫科畢業、未有專科資格的醫生來港，由本港的機構如醫學專科學院提供培訓，以增加海外醫生來港的吸引力。