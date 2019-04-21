【黃心穎許志安】車廂裝車cam有保留　前私隱專員：恐變監控之都

藝人許志安及黃心穎親密片段曝光，引爆車廂私隱討論，前私隱專員、執業大律師蔣任宏蔣任宏今(21日)於港台《城市論壇》表示，於半私人空間的車廂內安裝俗稱車Cam的攝錄裝置，他個人認為做法不可取，因有關行為屬不公平收集，認為會侵犯私隱，他又提到，本港得天獨厚，亦甚少罪案於的士內發生，倘全面於的士車廂內安裝車cam，恐令本港成監控之都。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，運輸署提出的自願加裝指引落後，他認為業內總有害群之馬，必須予以監管，並建議強制所有公共車輛安裝車cam。

「安心事件」揭發後，主角之一許志安於同日召開記者會，但無回應會否就被侵犯私隱報警。(資料圖片)

方保僑：自願裝車cam指引落後 需強制監管

方保僑認為，運輸署提出的自願裝車cam指引 落後，認為需強制所有經運輸署發牌的車輛獲監管。他又認為，需探討是否需加密或錄音，他以海外例子舉例指，英國的車cam片需作加密，片段亦非司機所擁有，另執法機關或委員會才有權閱覽片段。他認為，今次非單次事件，因業內總有害群之馬，認為不可能等待有罪案發生始行動。



蔣任宏則認為，於車廂內裝置攝錄器材是不可取安排，因屬不公平收集，認為會侵犯私隱，他又指，本港得天獨厚，是服務之都，與外國情況不能相提並論，「無咩罪惡在的士發生」，倘全面安裝車Cam，恐會製造恐慌，倘按此邏輯而言，亦引申另一討論，包括學校、交易場所等，是否需跟隨，「係咪會成為監控之都呢？」

蔣任宏又認為，的士與其他公共交通工具有別，車廂內只得司機一人屬陌生人，乘客乘搭時是想爭取相對的私人空間，可能會較放鬆及高談闊論，業界以車cam收集片段時，需考慮乘客私人期望；不過，方保僑則不同意，認為必須立例作出監管。

陳家珮指要了解清楚裝車cam目的



的士服務質素委員會委員陳家珮則提出，裝車cam與否需視乎目的何在，「究竟提升服務質素，抑或防罪惡發生？」她又認為，安裝車cam難提升司機質素，如同無牙老虎，亦不應由第三方處理加密。

前的士司機指硬性加密片段 反令市民憂被收集資料

有曾做的士司機的台下觀眾認為，倘政府硬性加密車cam片段，規定只能由官方閱覽，會令市民憂心被收集個人資料，變相鼓勵客人轉搭網約車，同時打擊了的士生意；另一市民則認為，私隱收集屬雙向，不少夜歸少女同樣會拍攝司機樣貌，向家人報告行蹤，司機加裝車cam亦有理可依。

推動的士發展聯會主席陳民強則表示，全港現有8千多部的士有安裝車cam，他建議港府應作系統性監管。