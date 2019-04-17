【黃心穎許志安】Uber拒確認有否載過二人　有提示籲勿車內調情　

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

近日，歌手許志安和無綫藝人黃心穎被爆偷食事件成為熱話，不少網民正熱議 二人所乘車輛是的士，抑或為Uber，拍片者身份仍未明。其中Uber回覆有關提問時表示，基於個人私隱關係，Uber官方無法確認許、黃二人當晩乘搭的交通工具，這是否一項 Uber 行程。

根據Uber所提供的「社群守則」，已提醒乘客「請不要在車內接觸或與他人調情」，以免對司機或其他乘客造成影響。

Uber回覆有關提問時表示，基於個人私隱的關係，Uber官方無法確認這是否一項 Uber 行程。（資料圖片）

歌手許志安和無綫藝人黃心穎被爆偷食事件影片傳出，兩日來成為城中熱話，亦都令人關注在載客車輛拍攝乘客的法律問題。片中清楚聽到，許志安在車內曾叫「司機大佬」，加上二人同聲向司機指示目的地，網民估計該車輛是的士或Uber車。

Uber：絕不容許違反「社群守則」

事隔一日，Uber回覆有關提問時表示，基於個人私隱的關係，Uber官方無法確認這是否一項 Uber 行程；此外，Uber亦強調，致力確保所有司機夥伴及乘客能有一個互相尊重而又安全的行程，因此絕不容許任何用戶違反「社群守則」。

藝人黃心穎（右二）及許志安（右一）近日的一張車廂調情片成為港人熱話。（ig圖片）

根據Uber所提供的「社群守則」指，　要求乘客在車上與他人通話時，要控制聲量外；又寫明「同時，請不要在車內接觸或與他人調情」，以免對司機或其他乘客造成影響。此外，Uber也規定在任何情況下，都不允許司機和同行乘客之間發生任何與性相關的行為。

uber網頁圖片

【黃心穎許志安】黃心美IG unfollow黃心穎　姊妹都要劃清界線？
【黃心穎許志安】事件引全城哄動　黃子華一早已預計這現象
【黃心穎許志安】另一半出軌只能分手？專家教三招助雙方挽回關係
【許志安黃心穎】除了「我係壞咗嘅人」　偷食名人認錯金句大集合
【黃心穎許志安】壹傳媒曾彈升22%　《蘋果》註冊用戶升至210萬
【黃心穎許志安】偷食斷正　回顧渣男語錄：你以為出軌沒罪惡感？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。