【黃心穎許志安】Uber拒確認有否載過二人　有提示籲勿車內調情　

近日，歌手許志安和無綫藝人黃心穎被爆偷食事件成為熱話，不少網民正熱議 二人所乘車輛是的士，抑或為Uber，拍片者身份仍未明。其中Uber回覆有關提問時表示，基於個人私隱關係，Uber官方無法確認許、黃二人當晩乘搭的交通工具，這是否一項 Uber 行程。 根據Uber所提供的「社群守則」，已提醒乘客「請不要在車內接觸或與他人調情」，以免對司機或其他乘客造成影響。

Uber回覆有關提問時表示，基於個人私隱的關係，Uber官方無法確認這是否一項 Uber 行程。（資料圖片）

歌手許志安和無綫藝人黃心穎被爆偷食事件影片傳出，兩日來成為城中熱話，亦都令人關注在載客車輛拍攝乘客的法律問題。片中清楚聽到，許志安在車內曾叫「司機大佬」，加上二人同聲向司機指示目的地，網民估計該車輛是的士或Uber車。

Uber：絕不容許違反「社群守則」

事隔一日，Uber回覆有關提問時表示，基於個人私隱的關係，Uber官方無法確認這是否一項 Uber 行程；此外，Uber亦強調，致力確保所有司機夥伴及乘客能有一個互相尊重而又安全的行程，因此絕不容許任何用戶違反「社群守則」。

藝人黃心穎（右二）及許志安（右一）近日的一張車廂調情片成為港人熱話。（ig圖片）

根據Uber所提供的「社群守則」指， 要求乘客在車上與他人通話時，要控制聲量外；又寫明「同時，請不要在車內接觸或與他人調情」，以免對司機或其他乘客造成影響。此外，Uber也規定在任何情況下，都不允許司機和同行乘客之間發生任何與性相關的行為。