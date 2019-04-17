【黃心穎許志安】料今年內推的士裝車廂鏡頭指引　司機或可取片

藝人許志安及黃心穎日前被爆出於士車廂內的親密片段，惹起公眾廣泛討論，當中車廂內的私隱問題亦屬關注點。 香港的士業議會主席熊永達今日（17日）於港台節目《千禧年代》表示，現時運輸署未有對的士上安裝閉路電視發出清晰指引，加上拍攝片段並無加密，不排除的士司機可自行取得。他指業界一直要求署方發出指引，惟現時各個持分者未能達成共識，坦言數據敏感，希望政府負上全責。

香港的士業議會主席熊永達。(資料圖片／梁鵬威攝)

香港的士業議會主席、的士服務質素委員會委員熊永達指出，因應的士業界接獲的投訴相當多，有的士團體於2016年推在車廂內安裝閉路電視，以解決爭執。現時的士上安裝閉路電視的鏡頭僅會攝錄乘客的背部，而片段未有加密，司機可隨時取得片段；據他了解，現時僅有數十部的士安裝閉路電視，反應不算熱烈，因為司機需要自費安裝，加上不少司機憂慮片段敏感，擔心不當處理會犯法。

熊永達指出，因應業界要求，的士服務質素委員會於2月起就安裝閉路電視的指進行討論。他引述業界屬意只能由政府部門處理相關片段，不過由於指引並非法例，政府希望相關持分者亦負部分責任。他指出現時仍就細節作討論，包括鏡頭擺放位置、應否攝錄聲音等、攝錄的時間長度等，而當中業界偏向不攝錄聲音。委員會希望最快於今年內推出指引。

片段曝光的同日晚上，許志安召開記者會道歉。（葉志明攝）

有任職的士司機的聽眾致電時稱，過去曾於警方「放蛇」時因其找續時間長，被誤會為「黑的」；最後因其車上的閉路電視錄到他向警員表示「等一等，我轉頭找埋畀你」，而成功脫罪。他認為，雙方的對話對解決紛爭有幫助，建議應攝錄聲音。不過熊永達強調，指引需要平衡各個持分者，包括乘客的利益，坦言「無人想被人錄住。」

譚文豪擔心指引無罰則，不能成功規管。（資料圖片）

的士服務質素委員會另一委員、立法會議員譚文豪指出，若單憑指引進行規管存有風險。他解釋，因一但司機違反指引並無罰則，加上現時片段持有人為司機一方，若其拒絕交出片段，乘客亦無計可施。他建議，可考慮將攝錄用的記憶卡放置於咪錶內，若遇上突發事件則將咪錶交到運輸署，由相關人員取出；另外政府應提供一套獨立的加密系統，需要由執法部門透過特定程序解密取片。他坦言是次事件的處理手法不理想，因並無涉及公眾利益；他指出的士屬半私人地方，「好似你租屋都唔會預計有人錄影。」

法政匯思召集人蔡騏亦於同一節目上指出，現時安裝閉路電視需要跟從私隱法，如需要貼有告示，令公眾得悉或會被攝錄。他指現時若懷疑違反私隱法，一來可向私隱專員公署投訴，署方調查後若證明違法會發出執行通知，若未有跟從通知改善則有機會涉及刑事罪行。另外，受到損失的公眾亦可透過民事索償，追討感情上或經濟上的損失。他建議政府應加強私隱法，並給予私隱專員公署更強的執行力。

早前香港的士業議會推出網約平台｢E-的士｣應用程式。（資料圖片）

至於日前推出的「e的士」召喚的士手機App，熊永達指出現時應用程式已有5000個司機登記，而單於周二（16日）登記或使用的乘客則有過千名乘客。他希望目標的使用乘客人數為10000名，而司機則為8000名。