【海外醫生】工會質疑政府引入醫生填空缺　逃避培訓本地醫生之責

醫務委員會將審議豁免海外專科醫生來港實習方案，醫學會及醫生組織提出「一醫三制」的第五方案，特首林鄭月娥昨日（20日）公開呼籲醫生業界應「一視同仁」，不應以海外醫生所任職醫療機構，作為綑綁工作年期分野。 香港政府醫生協會及香港公共醫療醫生協會今日（21日）發表聯合聲明，質疑衞生署計劃以海外醫生填補空缺，同時逃避培訓本地醫生的責任；兩工會又強調並無矮化同業，但對同事的肯定，不能將工作年期替代臨床實習一事混為一談。

林鄭對第五方案的言論惹兩醫生工會不滿，發聲明反駁。（資料圖片）

醫委會將於5月8日開會討論海外專科醫生實習安排，醫學界提出「第五方案」，即海外專科醫生在醫管局必須工作合共3年，當中於考取執業試後最少要工作1.5年；受聘於大學醫學院醫生必須在考執業試後工作3年；受聘於衞生署的醫生必須在考執業試後工作4年。特首林鄭月娥昨日公開評論方案，指方案令人以為衞生署同事次人一等，呼籲應一視同仁，商討出更好的方案。

工會：對衞生署工作替代公院實習有保留 惟考慮各方意見後釋出善意

政府醫生協會及香港公共醫療醫生協會發表共同聲明，重提當日討論免實習的原委，是相信在公院工作一般時間的有限度註冊醫生，其經驗可替代實習期要求，因此工會一直對「衞生署工作以替代臨床實習」一事有相當保留；不過工會在聽取了各方的意見，考慮各界對衞生署空缺的關注，且希望釋出善意，盡快達成共識。最終， 兩個工會接納了在衞生署臨床部門的工作也可替代臨床實習，惟建議延長工作年期要求至4年。

醫委會將於5月的會議上再議海外醫生實習安排。（資料圖片）

指衞署只聘有一名海外醫生​ 證條件並不吸引​

聲明又提到，衞生署的空缺源於署方一直沒有解決署內醫生培訓、晉升和待遇等問題，署方自2018年起聘用有限度註冊海外醫生，亦僅能聘請到一位，足證衞生署的聘用條件並不吸引，工會過去曾多次提出建議，包括取消強制要求醫生「必須取得專科培訓資格」才能通過試用期這項「別樹一幟」的措施，或讓衞生署醫生借調到醫管局，獲取相關臨床及工作經驗並完成專科訓練等，惟當局未有實質行動，致令現時衞生署出現斷層，難挽留人手。

對於署方一方面要求放寬海外醫生加入衞生署工作，另一方面又保留對新聘本地醫生的額外試用條件，兩個工會同時質問衞生署，是否以海外醫生填補空缺，同時逃避培訓本地醫生的責任，以及是否欲要製造逆向歧視。工會指，衞生署若不解決待遇及培訓問題，死局根本不能解決，各項服務亦將無以為繼。

醫學業界豁免實習方案（第五方案）重點： 醫管局：必須工作合共3年；考取執業試後最少要工作1.5年。 大學醫學院：必須在考執業試後工作3年。 衞生署：必須在考執業試後工作4年。

衞生署數據顯示，截至今年4月1日，衞生署的醫生職系編制為521個，現有的59個空缺，主要分布在兒童體能智力測驗、家庭醫學、法醫、病理學、社會衞生、家庭健康及衞生分科，空缺率達11%，署方又預計2019-20年度的空缺數目將會增至約120個。