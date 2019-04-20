【引入海外醫生】衞生署：醫生人手短缺　下年將倍增至120個

本地醫生不足，社會希望醫務委員會放寬海外學歷醫生來港執業規限，該會將再討論豁免海外專科醫生實習安排。醫學界組織料提交新方案，受聘於不同機構的醫生需被綑綁的年期不一，特首林鄭月娥今日（20日）評論新方案，認為方案矮化在衞生署任職的醫生，呼籲應對所有人一視同仁。 衞生署主動回應稱，部分醫生對衞生署醫生的職務不了解，又指截至今年4月1日，醫生職系編制為521個，現有的59個空缺，空缺率達11%，署方又預計2019-20年度的空缺數目將會增至約120個。

衞生署發新聞稿，透露下年的空缺料倍增至120個。（資料圖片）

由醫學界提出的最新方案建議，海外專科醫生在港受聘於醫管局工作的話，至少要做滿3年，以及至少要在執業試後工作1.5年，才可獲免實習；若受聘於大學醫學院，需在執業試後做滿3年；而受聘於衞生署的醫生「綑綁」年期最長，需在執業試後做滿4年方可免實習。行政長官林鄭月娥今早親自為衞生署澄清，指衞署醫生不只開會，亦需負責臨床工作；她又直指新方案令人以為衞署醫生「無咁卓越」，希望會再有更好的方案出現。

現有59個空缺 比率達11%

衞生署發言人今日下午主動發表新聞稿，直斥有部分醫生組織的代表對衞生署的專科服務和工作性質，以及人手短缺嚴重問題並不了解，署方將約見代表提供「準確資料以供參考」。

署方表示，衞生署醫生職系職位近年的空缺嚴重問題，截至2019年4月1日，衞生署的醫生職系編制為521個職位，有59個空缺，主要分布在兒童體能智力測驗、家庭醫學、法醫、病理學、社會衞生、家庭健康及衞生分科。署方發言人預計，因應運作需要開設職位及人員流失，醫生職系的空缺數目在2019/20年度將增至約120個。