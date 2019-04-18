【六四30】揭沙士疫情軍醫蔣彥永失聯　曾多次呼籲平反六四

曾經揭露沙士疫情和關注六四的中國軍醫蔣彥永，此前因病住進301醫院呼吸科病房。不過，日前就傳出消息稱，他被醫院當局嚴加看管，不讓外界聯繫，有朋友試圖打電話給他，但都不成功。 有分析認為，這與六四臨近有關。蔣彥永曾多次上書中央，要求為六四平反正名。

蔣彥永醫生。（資料圖片）

中國獨立記者高瑜4月17日發推文說，88歲的老軍醫蔣彥永被自己工作60年的醫院繼續嚴加看管，而他的夫人華醫生因眼疾嚴重也無法到醫院看望。

高瑜在4月8日的一則有關蔣彥永的推文中曾披露，蔣彥永醫生當天被批准到301醫院接受專家會診，當他走出萬壽路朱格莊26號幹部休養所大門時，卻受到崗哨的阻攔和推搡，不讓他出大門。

高瑜還揭露說，蔣彥永家裡的兩部軍線座機也均被掐線，使蔣醫生很憤慨，指控解放軍的做法是違反憲法。

就當局不讓蔣醫生與外界聯繫的原因，高瑜分析說，這可能和蔣彥永最近就六四上書中央有關：「這個很明顯，他今年兩會期間又給中央最高層上書，並在信中明確地說，六四鎮壓是罪行，要求解決，並要求當局認罪。他的這封信是今年有關六四最直截了當的一種表達。今年對六四的防範是比較厲害的。就因為1月16號，我到趙紫陽家送了一個花圈，我也被占了四、五十天的崗。」

蔣彥永曾是解放軍301醫院的軍醫，有少將軍銜。2002至2003年發生沙士疫情期間，中國政府曾試圖掩蔽事實，限制媒體報導，並宣稱只有12個病例，死亡3例。蔣彥永醫生接受《華爾街日報》與《時代周刊》的記者採訪，將他掌握的情況公開，沙士真相才得到報導。

蔣彥永自九十年代起就多次要求平反六四。今年3月，六四事件三十周年前夕，蔣彥永寫信給中共中央總書記習近平，再次要求為六四事件正名。