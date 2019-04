【六四30】新英劇Chimerica尋找天安門「坦克人」　重現當年慘劇

不想回憶,未敢忘記。「六四事件」距今30年,當歷史見證者逐一去逝,英國電視台Channel 4的新劇《Chimerica》以當年的天安門開槍鎮壓學運為背景,主軸講述當年因拍攝天安門廣場「坦克人」螳臂擋車而聞名的攝影記者,面對被指控篡改相片,而開始尋找「坦克人」的旅程。預告片中,亦有提及「香港人權」的場景。

英國Channel 4(第四頻道)新劇《Chimerica》,今日在英國報章刊登全版廣告,重現1989年六四事件中的坦克人。前學運領袖王丹剛好在英國,亦有上載該廣告。(王丹facebook)

有提及香港人權場景

《Chimerica》於本月開始在英國播映,內容講述主角攝影記者Lee Berger於30年前於北京天安門廣場拍攝「坦克人」(Tank Man)而聞名。然而,Lee其後被指其中一張獲獎的照片是篡改,令他決心展開找尋相中「坦克人」之旅。《Chimerica》題材敏感之餘,劇中亦有30年前市民罷工、罷課的情景,以及軍人開槍、市民中槍浴血送院的畫面,震撼人心。當中亦有一幕,一名戴口罩的華人在電燈柱上貼海報,隱約看到用簡體字,寫上「香港人權」。

預告片中,除了坦克人「螳臂擋車」一幕,他提着兩個膠袋,出現在車站的背影。模仿坦克人提着膠袋的背影,近年亦成為內地人以擦邊球式悼念六四的方法。

坦克人身份一直成謎 江澤民曾說:I think never killed

坦克人一幕,出現在1989年6月5日,天安門六四清場後翌日,多間外國通訊社、電視台和本港報章,均有拍下他隻身擋坦克的畫面。他一度爬上坦克,之後回到地面,最後被幾名身穿藍色衣服人士帶離現場。

不過他的身份一直成謎,外界一直傳言他叫「王維林」,但難以證實。1990年,時任中共總書記江澤民,接受美國廣播公司(ABC)訪問時,被問及坦克人的下落,江澤民先表示「我不能確證你提到的這個年輕人有沒有被拘捕」,之後記者追問他是否被秘密逮捕、有否被處死時,江澤民再用英語回答,「I think never killed 」(我想他沒有被殺)。

「為維護真相,你可以去到幾盡?」

雖然題材敏感,但未被「封殺」。當地全國發行的《泰晤士報》、免費報章《Evening Standard》等都不避諱地刊登Chimerica的跨版廣告。廣告以黑白為主調,配以當年的「坦克人」經典照片,並在旁寫上「HOW FAR WOULD YOU GO TO STAND UP FOR THE TRUTH?」(為維護真相,你可以去到幾盡?),似是要告訴世界六四事件。

該劇以《Chimerica》為名,結合「China」(中國)和「America」(美國),預告片除了有中國的六四情節,另一條預告片亦有美國總統特朗普的畫面,以及刪改新聞圖片的場景。

王丹翻攝報章跨版廣告

流亡美國的1989年北京學運領袖王丹,近日在英國倫敦,他亦有留意《泰晤士報》刊登了該劇的跨版廣告。他說「正如我今天在威斯敏斯特大學演講時所說,六四,絕不僅僅是中國的事情,六四,影響了世界歷史的進程。這,就是英國主流媒體這麼重視六四30周年的原因。」

除了《Chimerica》外,德國相機生產商Leica亦疑為六四發聲。

近日一段名為Leica 《The Hunt》的短片於網上流傳,內容提及攝影記者在各個戰地環境拍攝影像作紀錄,其中一幕提及1989年北京,見到疑似公安人員走進酒店搜查,有外籍記者看到窗外的情景似乎感到震驚,其後他欲打算離開房間之際被截停,他獲許可離開後,並立即走進房間反鎖自己,迅速尋回還未受損的攝影器材對準窗外拍攝,最後一幕中,相機鏡頭清晰反映六四坦克人影像。

有傳媒引述Leica發言人回應指,這短片並非官方正式授權的廣告,也不會在其官方社交平台中播放有關影片。

1989年6月5日,「坦克人」在北京阻擋坦克行進的畫面,是六四事件的標誌相片。不過他的身份一直成謎,外界一直傳言他叫「王維林」,但難以證實。(美聯社)

《Chimerica》的主角,正正是攝影師韋德納(Jeff Widener)的寫照。1989年,他代表美聯社到北京採訪,其間在飯店看見有人螳臂擋車,於是拍下照片,並入圍普立茲新聞獎。韋德納受訪時曾提及,一幅照片為歷史留紀錄,他相信世世代代,以後的人都會問「發生了什麼事」。他認為以後的六月四日永遠都應該燃起蠟燭,寄望終有一天燭光會令當權者明辨是非。