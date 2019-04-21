【斯里蘭卡連環爆炸】新華旅遊22人全部安全　入境處暫未接獲求助

斯里蘭卡今日（21日）發生連環爆炸，至少3間教堂及3間酒店傳出爆炸，死亡人數上升至156人，及逾400人受傷，當中有多名華人受傷。新華旅遊目前有兩個本港旅行團、共22人在當地，香港旅遊業議會主席黃進達表示，全部人安全。 入境處指，至今並未接獲港人求助，會繼續與外交部駐港特派員公署、中國駐斯里蘭卡大使館及香港旅遊業議會，密切留意事態發展。

斯里蘭卡連環爆炸：斯里蘭卡復活節當日（21日）發生6宗連環爆炸事件，警察在場戒備。（美聯社）

一個今晚出發旅行團取消

黃進達表示，兩個旅行團在當地的堅地及獅子岩觀光，全部人安全，行程未受影響，相信旅行社會視乎情況決定是否更改行程。他又指，有一個旅行團原定今晚出發前往當地，目前已決定取消。



據了解，兩個在當地的旅行團為新華旅遊的「8天團」，旅行社已證實全部人安全，及較早前已完成首都科倫坡的觀光行程，目前已離開首都，行程未受影響。

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香港入境事務處表示，獲悉斯里蘭卡發生爆炸事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署 、中國駐斯里蘭卡大使館及旅議會 瞭解情況，入境處至今並未接獲港人求助。入境處會繼續與公署、大使館及旅議會保持聯繫，密切留意事態發展。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。