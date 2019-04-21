國泰昨往上海航班機翼遭閃電劈中　乘客拍片：感覺飛機要散

正值復活節假期，本港昨日（20日）受強雷雨帶影響，天文台發出今年首個紅色暴雨警告信號，多區滂沱大雨，天文台錄得本港近9,000次閃電，昨更發生一場「紅雨空中驚魂」。有網民稱昨下午乘搭國泰航空從香港飛往上海的CX360航班時，期間飛機在雷雨雲中穿越約15分鐘，機身不停搖晃，拍攝到左邊機翼被閃電擊中，驚呼「感覺飛機要散架了！」 國泰航空表示，昨日由香港前往上海的CX360航班，在飛行途中懷疑遇到雷擊，航機於下午5時49分安全降落上海浦東國際機場，所有乘客如常下機。有關航機為空中巴士A330型號，現正於當地進行維修檢查。

網民「星仔Ng-CS」昨晚10時許，於微博上傳兩段乘坐國泰航空CX360航班時拍攝的影片和相片，可見左邊機翼遭雷電擊中。（網民圖片）

國泰CX360航班的空中巴士A330機頭受損。（「星仔Ng-CS」微博圖片）

本港昨日下午1時許突風雲變色，烏雲閉天，白晝變黑夜。天文台先後發出黃色、紅色暴雨警告信號，多區滂沱大雨，有狂風雷暴。本港範圍內全日錄得8,938次雲對地閃電，除了幾次外，其他都在下午1時至4時錄到。

機上有女乘客被「嚇哭了」

除了雲對地閃電，尚有雲間閃電，惟未有次數資料。網民「星仔Ng-CS」昨晚10時許，於微博上傳兩段昨日乘坐國泰航空CX360航班時拍攝的影片、以及飛機機頭掉漆、機翼疑遭雷電擊中的照片。該網民稱，飛行期間遇上「空中驚魂」、「雷劈飛機」，飛機在雷雨雲中穿越約15分鐘，更一度被閃電擊中機翼。

從影片所見，飛機當時劇烈搖晃，不時傳出碰撞聲音，並有一道閃電擊中左邊機翼。有同機網民留言指：「我也在飛機上，一個女人嚇哭了。」另有網民指同日稍早時間，乘坐香港航空的一個航班時亦因天氣情況出現失重情況，並稱「我們飛機上的人都在尖叫，嚇到虛脫。整個飛機忽上忽下，失重，很嚇人。」

飛機「紅雨」中起飛

該航班原定昨日下午1時45分由香港起飛，4時半到達上海浦東國際機場。根據FlightAware資料，該航班延至下午2時55分才起飛，在下午5時49分才抵達，起飛時天文台所發出的紅色暴雨警告仍然生效（天文台下午3時20分才轉為黃色暴雨警告）。

國泰：飛機停上海進行維修檢查

國泰航空證實事件，表示昨日由香港前往上海的CX360航班，在飛行途中懷疑遇到雷擊，航機於下午5時49分安全降落上海浦東國際機場，所有乘客如常下機。有關航機為空中巴士A330型號，現正於當地進行維修檢查。國泰指，所有航機均設有防雷裝備，以策安全。

網民「星仔Ng-CS」抵達上海外，拍攝到國泰CX360航班的機頭受損掉漆，該飛機停在上海維修。（「星仔Ng-CS」微博圖片）

專家指不會對飛機構成危險

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武指出，當在雷達見到雷暴雲時，機師一般都會避開，以避免被雷擊；不過有部分情況仍然難以避過，例如飛機正降落的時候。然而，他稱即使飛機被閃電擊中，機身的金屬外殼仍能確保安全，不會對飛機構成危險。

香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江指出，飛機的確有可能會被雷打中，因此在設計時已考慮到相關情況。他解釋說，當飛機被雷擊中，機身的物料會令電流會向外散走，只有小部份地方出現穿洞、出現裂紋或燒焦，但客機內部運作不會有大影響，不過事後要交由飛機維修員檢查及修補。