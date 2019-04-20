打石湖風　天文台預測日間短暫時間有陽光變紅雨　網民FB怒轟失準

天有不測之風雲！一句常用諺語正好形容今日（20日）的天氣。天文台早上預測今日日間短暫時間有陽光，正值復活節假期，不少市民都安心戶外活動，行山、露營。 不過，中午時分，天空突然變得灰濛濛，甚至全黑，白晝變黑夜。天文台更先後發出黃色、紅色暴雨警告信號，多區滂沱大雨，有狂風雷暴。天氣不似預期，大批網民湧到天文台Facebook留言，批評天文台預報錯誤。 突如其來的狂風暴雨料是由俗稱打「石湖風」的颮線（Squall line）引致，天文台將於下午5時舉辦簡報會交代事件。

天文台於下午2時20分發出今年首個紅色暴雨警告信號，多區天色昏暗，猶如黑夜。（羅君豪攝）

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早上預計日間短暫時間有陽光 未提有狂風雷暴​

強雷雨帶正影響珠江口一帶，本港方面，下午的大驟雨為廣泛地區帶來超過50毫米雨量，天文台一度預料高達每小時100公里或以上的陣風繼續吹襲香港。惡劣天氣在毫無預兆的情況下來到，令人措手不及。

不過翻查天文台早上7時45分的天氣預報預測，只稱本港今日大致多雲，初時有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間短暫時間有陽光。直到早上10時45分，預報為「今日大致多雲，有一兩陣驟雨。初時能見度較低，日間短暫時間有陽光」，與早前的預報大致相同。一小時後，天文台的預報新增「下午驟雨增多及有狂風雷暴」，才預告惡劣天氣來臨。

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隨後數小時，「戲肉」正式上演。天文台先於下午12時45分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴。約一小時後、下午1時40分發出黃色暴雨警告信號，40分鐘後暴雨警告升級為紅色，亦是今年首個紅色暴雨警告信號。10分鐘後，新界北部水浸特別報告生效，表示新界北部，尤其是上水一帶，正受大雨影響，在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。

暴雨警告生效期間，全港白晝如黑夜，伴隨狂風雷暴，街上的市民即使帶備雨具都顯得狼狽不堪。

直到下午3時20分，雨勢稍為減弱，天文台亦改發黃色暴雨警告信號，到下午4時45分才取消。

不少市民到西貢灣仔南營地露營，但天氣不似預期。（讀者張先生提供）

信天文台預報 大批市民去露營

回顧半日天氣變化，似乎與天文台早上的預報不太吻合。市民張先生因為相信天文台早上預報日間短暫時間有陽光，而到西貢灣仔南營地。豈料遇上傾盤大雨，現場亦有大批市民紮營，需覓地方避雨。

不少網民到天文台Facebook留言批評預報失準：「天文台個短暫時間有陽光同天氣續漸好轉咗去邊？」、「今朝仲話短暫時間有陽光，完全冇提過雷暴，突然就變成狂風雷暴。聽你哋預測之後去戶外活動嘅，多得你哋」，網民指從天氣雷達已看到廣東北部已經有一道強烈雷雨區正向東南方向逐漸接近珠江口一帶，包括香港，點名要求台長岑智明道歉。

西貢灣仔南營地露營今日有不少人露營。（讀者張先生提供）

雷達圖可見，雷雨帶呈長條狀，是典型的颮線。（天文台FB圖片）

颮線可夾雜冰雹、龍捲風

天文台未有回應留言，但從雷達圖可見，今次的雷雨帶呈長條狀，是典型的颮線（Squall line），颮線引致強陣風可稱為「石湖風」。天文台曾解釋，颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。由於颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，相關連的狂風可達每小時百多公里，部分颮線亦會夾雜著冰雹及龍捲風。本港過往曾發生颮線傷人事件，例如2005年5月9日，颮線令葵涌錄得高達每小時135公里的陣風，部分在該區貨櫃碼頭的貨櫃被吹倒，導致一人死亡，兩人受傷。

而今次的颮線亦帶來強勁風速，京士柏、北角、中環碼頭及天星碼頭錄得每小時超過100公里陣風，當中青洲錄得時速122公里陣風。