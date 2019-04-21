暫別狂風雷暴　天文台預測明日起漸轉天晴及炎熱　最高氣溫達31度

天文台昨日（20日）發出今年首個紅色暴雨警告信號，下午時分明明白晝轉眼變成黑夜，突如其來的滂沱大雨令不少市民變得狼狽。 雖然復活節假期要在風雨中度過，天文台預測未來數天漸轉天晴及炎熱，最高氣溫達攝氏31度， 但受到一股偏南氣流影響，本周後期多雲及有幾陣驟雨，有陽光的日子預料在四月尾聲重臨。

天文台昨日先後發出黃色、紅色暴雨警告信號，狂風雷暴及滂沱大雨下，不少市民十分狼狽。（資料圖片 / 羅君豪攝）

本港昨日先後經歷黃雨及紅雨，今早的天空仍是灰濛濛一片，天文台表示驟雨正影響廣東沿岸地區，故本港今日仍大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，吹和緩偏南風，氣溫介乎23至28度。

天文台預測，高空反氣旋會在未來兩三日增強，廣東沿岸漸轉天晴及炎熱，預料一股偏南氣流會在本週後期為該區帶來幾陣驟雨。

根據最新九天天氣預報，明日早上仍局部地區有驟雨，本周初期及中期普遍時間有陽光，最高氣溫達31度，但至本周後期下雨天重臨，在周五及六（26及27日）大致多雲及有幾陣驟雨，周六氣溫稍降，氣溫介乎26至29度。直至四月尾聲，本港最高氣溫回升至30度，部分時間有陽光，但仍然伴隨幾陣驟雨，市民外出時要留意天氣狀況了！