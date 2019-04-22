【高鐵】研即購票即上車　姚思榮：樂見其成、應先於短程站推行　

廣深港高鐵香港段通車至今已超過半年，惟乘客量一直較當局預期少，每日僅約5萬人次乘搭。早前有指港鐵正與內地商討，擬更改高鐵西九龍站來往深圳北站的購票形式，乘客購票後可自由選擇列車班次，以實施高鐵「地鐵化」。 旅遊界立法會議員姚思榮今日（22日）於港台節目上稱對做法樂見其成，不過由於更改購票方式涉及內地系統，加上內地票務分配緊張，建議可先於來回西九龍站與福田站、深圳北站的短程路線實施。

早前有消息指港鐵正與內地商討，擬更改高鐵西九龍站來往深圳北站的購票形式。（資料圖片）

立法會議員姚思榮稱，內地的高鐵票一票難求，加上內地站數較多，估計較難將「地鐵化」的購票方式延伸至廣州南站；由於來往西九龍站與福田站、深圳北站的路程較短，他建議可先於相關路段實施新購票方式。他指出，實際做法不難，僅需要更改購票系統；但由於涉及內地方面的系統更改，加上涉及改善東鐵線等擠迫問題等公眾利益，故希望政府協助推動，不能單靠港鐵去做。

立法會議員姚思榮稱，應先於短程站推行新的購票方式。（資料圖片）

料對港人增吸引力

時事評論員梁啟智指出，相信若推動「地鐵化」的購票方式後，對港人的吸引力增加，「日本新幹線都有自由席，相信唔難習慣。」他續稱，自開通高鐵後，未有成功紓緩其他口岸的客流量，當中東鐵的羅湖和落馬洲，只錄得輕微的減幅。相反，高鐵及港珠澳大橋通車後的陸路旅客淨增長有近一成，但當中以內地旅客佔大多數。他坦言對數據感到矛盾，認為若基建沒有人用為「大嘥」，但另一方面香港民情十分抗拒更多來自中國的客流。