【高鐵】來往西九站3條巴士線載客率偏低　部分繁忙時段僅達一成

廣深港高鐵香港段去年9月23日通車，不過客量長期未達80,100人次的估算。運輸及房屋局回覆立法會特別財委會的議員提問時，提到3條由來往高鐵西九龍站的專營巴士路線，其載客量於繁忙時間都長期偏低，載客率全部少於四成，當中由金鐘來往西九龍站的W1路線，由西九龍站開出時其載客率更只有一成。 另外，通車至今，慶盛及光明城兩個短途站點，其售出票數非常少，兩者的售出量，佔6個短途站點售出的總票數，同樣不足1%。

高鐵香港段去年9月23日通車。（資料圖片）

高鐵香港段去年9月23日通車，政府曾估計每日有80,100人次乘搭。不過根據運房局的數據，截至2月28日，即通車159日中，僅9日的人次是超過8萬，總乘客量為約871萬人次，平均每日乘客量為54,805人次。至於香港居民和非香港居民的比例，港人只佔少數，在到港人次方面，港人只佔28%；離港人次方面，則為32%，其餘為內地及外國乘客。

乘客比例： 佔到港人次百分比 佔離港人次百分比 香港居民 28% 32% 非香港居民(包括內地及外國國籍乘客) 72% 68%

運輸署開設了共3條專營巴士路線往返高鐵西九龍站。（資料圖片）

運房局指，運輸署開設了共3條專營巴士路線往返高鐵西九龍站，分別為來往金鐘及西九站的W1線、來往觀塘的W2線，以及來往上水的W3線。

不過，根據最近一次關於路線載客率的調查，發現載客率長期偏低，開往西九站的W1路線巴士，於傍晚6時至7時的載客率僅17%；由西九站開出的，更只要10%。W2線方面，在上午7時至8時，開往西九站的載客率僅20%；由西九站出發的於傍晚6時至7時，則為38%。至於W3線，在上午7時30分至8時30分，往西九站僅12%；傍晚6時至7時，由西九站開出的則為31%。

巴士線載客量： 路線 調查日期 開往西九龍站 由西九龍站開出 繁忙時間 載客率 繁忙時間 載客率 W1 2018年9月23日(星期日) (首次調查) 下午3:00– 下午4:00 14% 下午3:00– 下午4:00 17% 2018年12月28日(星期五) (最近調查) 下午6:00– 下午7:00 17% 下午6:00– 下午7:00 10% W2 2018年9月23日(星期日) (首次調查) 下午3:00– 下午4:00 34% 下午3:00– 下午4:00 35% 2018年11月9日(星期五) (最近調查) 上午7:00– 上午8:00 20% 下午6:00– 下午7:00 38% W3 2018年9月23日(星期日) (首次調查) 下午3:00– 下午4:00 24% 下午1:00– 下午2:00 28% 2019年2月1日(星期五) (最近調查) 上午7:30– 上午8:30 12% 下午6:00– 下午7:00 31%

另外，高鐵香港段有6個短途站點，即福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛及廣州南站。根據運房局數據，該6個站點平均每日合共售出44,270張票，不過慶盛及光明城只佔非常少數，前者平均每日僅售出60張票，佔大約0.1%；後者則只有280張票，佔約0.6%。

站點 售出車票數目(平均每日) 周一至周四 周五至周日 平均每日 福田 7 840 13 110 10 070 深圳北 13 170 19 960 16 030 光明城 210 360 280 虎門 1 800 2 050 1 910 慶盛 50 70 60 廣州南 14 490 17 880 15 920

高鐵通車以來14宗延誤

雖然客量未似預期，不過運房局表示，高鐵投入服務以來，乘客量從未觸及《服務經營權補充協議》載列的「乘客量上下限機制」所預期的乘客量下限，政府或九鐵均無須就此向港鐵繳付任何款項。

另外，自高鐵通車以來直至今年2月28日，共有14宗列車延誤個案，導致短途列車由西九龍站延遲15分鐘或以上開出，而長途列車則延遲30 分鐘或以上開出。當中錄得延遲開出最長時間為去年11月26日，達228分鐘。