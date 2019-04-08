【高鐵】來往西九站3條巴士線載客率偏低　部分繁忙時段僅達一成

廣深港高鐵香港段去年9月23日通車，不過客量長期未達80,100人次的估算。運輸及房屋局回覆立法會特別財委會的議員提問時，提到3條由來往高鐵西九龍站的專營巴士路線，其載客量於繁忙時間都長期偏低，載客率全部少於四成，當中由金鐘來往西九龍站的W1路線，由西九龍站開出時其載客率更只有一成。
另外，通車至今，慶盛及光明城兩個短途站點，其售出票數非常少，兩者的售出量，佔6個短途站點售出的總票數，同樣不足1%。
高鐵香港段去年9月23日通車。（資料圖片）
高鐵香港段去年9月23日通車，政府曾估計每日有80,100人次乘搭。不過根據運房局的數據，截至2月28日，即通車159日中，僅9日的人次是超過8萬，總乘客量為約871萬人次，平均每日乘客量為54,805人次。至於香港居民和非香港居民的比例，港人只佔少數，在到港人次方面，港人只佔28%；離港人次方面，則為32%，其餘為內地及外國乘客。
乘客比例：
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佔到港人次百分比
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佔離港人次百分比
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香港居民
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28%
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32%
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非香港居民(包括內地及外國國籍乘客)
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72%
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68%
運輸署開設了共3條專營巴士路線往返高鐵西九龍站。（資料圖片）
運房局指，運輸署開設了共3條專營巴士路線往返高鐵西九龍站，分別為來往金鐘及西九站的W1線、來往觀塘的W2線，以及來往上水的W3線。
不過，根據最近一次關於路線載客率的調查，發現載客率長期偏低，開往西九站的W1路線巴士，於傍晚6時至7時的載客率僅17%；由西九站開出的，更只要10%。W2線方面，在上午7時至8時，開往西九站的載客率僅20%；由西九站出發的於傍晚6時至7時，則為38%。至於W3線，在上午7時30分至8時30分，往西九站僅12%；傍晚6時至7時，由西九站開出的則為31%。
巴士線載客量：
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路線
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調查日期
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開往西九龍站
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由西九龍站開出
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繁忙時間
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載客率
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繁忙時間
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載客率
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W1
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2018年9月23日(星期日)
(首次調查)
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下午3:00– 下午4:00
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14%
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下午3:00– 下午4:00
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17%
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2018年12月28日(星期五)
(最近調查)
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下午6:00– 下午7:00
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17%
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下午6:00– 下午7:00
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10%
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W2
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2018年9月23日(星期日)
(首次調查)
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下午3:00–
下午4:00
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34%
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下午3:00– 下午4:00
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35%
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2018年11月9日(星期五)
(最近調查)
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上午7:00–
上午8:00
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20%
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下午6:00– 下午7:00
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38%
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W3
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2018年9月23日(星期日)
(首次調查)
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下午3:00–
下午4:00
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24%
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下午1:00– 下午2:00
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28%
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2019年2月1日(星期五)
(最近調查)
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上午7:30–
上午8:30
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12%
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下午6:00– 下午7:00
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31%
另外，高鐵香港段有6個短途站點，即福田、深圳北、光明城、虎門、慶盛及廣州南站。根據運房局數據，該6個站點平均每日合共售出44,270張票，不過慶盛及光明城只佔非常少數，前者平均每日僅售出60張票，佔大約0.1%；後者則只有280張票，佔約0.6%。
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站點
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售出車票數目(平均每日)
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周一至周四
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周五至周日
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平均每日
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福田
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7 840
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13 110
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10 070
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深圳北
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13 170
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19 960
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16 030
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光明城
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210
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360
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280
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虎門
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1 800
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2 050
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1 910
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慶盛
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50
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70
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60
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廣州南
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14 490
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17 880
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15 920
高鐵通車以來14宗延誤
雖然客量未似預期，不過運房局表示，高鐵投入服務以來，乘客量從未觸及《服務經營權補充協議》載列的「乘客量上下限機制」所預期的乘客量下限，政府或九鐵均無須就此向港鐵繳付任何款項。
另外，自高鐵通車以來直至今年2月28日，共有14宗列車延誤個案，導致短途列車由西九龍站延遲15分鐘或以上開出，而長途列車則延遲30 分鐘或以上開出。當中錄得延遲開出最長時間為去年11月26日，達228分鐘。