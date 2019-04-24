【佔中判刑】乘囚車先往荔枝角收押所　X光掃描身體、換囚衣

佔中案九名被告早前全被裁定罪成，法庭今日（24日）宣判，當中戴耀廷、陳健民判囚16個月，邵家臻、黃浩銘判囚8個月，須即時監禁。 四人先乘囚車到荔枝角收押所，會在該院所囚禁至少一晚，等待編配服刑監獄。按入獄程序，定罪在囚人士都須接受「X光身體掃描器」檢查，並於指模房辦理收押手續，包括打指模、拍照、點算及收管身上物品，再分派犯人號碼、囚衣。

按照既定做法，男、女囚犯的入獄收押程序一樣，都須先接受搜查，由同性別的懲教人員利用「X光身體掃描器」，取代以往的人手「通櫃」方式，檢查體內有無違禁品，尤其是毒品。而他們須於指模房辦理收押手續，包括打指模、拍照、點算及收管身上物件，再分派犯人號碼、囚衣及囚倉。每名囚犯須在入獄後24小時內接受醫生檢查，記錄健康狀況。

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佔中九子案，法庭今日（24日）判刑。（歐嘉樂攝）

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醫生批准可「加餸」 首日有魚食

而囚犯的餐單主要分四類，分別是第一類，以米飯為主糧；第二類則以咖喱和薄餅為主；第三類則以麵包和薯仔為主；最後一類則是全素。而各類餐單的分配，主要是因應在囚人士的宗教需要，安排13款附屬餐類，如免豬、牛肉等，有需要時亦會按醫生指示修改餐單。

如要求「加餸」，亦要有醫生以健康理由批准。據了解，所有院所的餐單一樣，無分男、女院所，每日早餐會有肉、蛋、菜及飯；午餐有豆粥，而晚餐有魚或雞翼、青菜、白飯及橙，並有牛奶及麵包作為宵夜。據悉今日是魚餐。此外，在囚人士一律禁止飲用酒精類飲品。

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法庭判刑後，懲教署會有一個委員會編配囚犯服刑地點，因應刑期、背景等，決定哪間監獄收監。服刑期間，除非獲醫生豁免，每名囚犯須每天工作不超過10小時，並在切實可行範圍內，其中最少8小時須在囚室、房間、集體寢室或監倉外，與其他囚犯一起工作。而囚犯每天勞動時數不得少於6小時，亦不得多於10小時，用膳時間不包括在內。除非獲醫生豁免。每天勞動時數不得少於6小時，亦不得多於10小時，用膳時間不包括在內。

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佔中九子案中，只有黃浩銘並非首次入獄，他於前年曾因新界東北案「非法集結」被判監禁13個月，首度囚禁於赤柱監獄；去年因旺角佔領區清場，「刑事藐視法庭」罪成被判入獄4個月15日，亦是於赤柱監獄服刑。而去年因暴動和襲警罪被判囚6年的梁天琦，現正於高度設防的石壁監獄服刑。