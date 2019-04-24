【佔中九子案】邵家臻判監8個月　料保議席　下屆或無緣入閘　

雨傘運動9名被告今日（19日）判刑，社會福利界邵家臻被判監8個月，即時還柙，公民黨陳淑莊則因需做腦部手術而押後至6月10日判刑。 縱然成為階下囚，但由於民主派在議會內守住三分之一關鍵議席，相信邵家臻可保今屆的議員資格，但由於《立法會條例》列明被判監逾3個月的人士，5年內會喪失獲提名為立法會選舉候選人及當選為議員的資格，故邵家臻無緣在明年的立法會換屆選舉參選，暫未知他會否就刑期上訴。

邵家臻被判監，下屆或不能再代表社福界在議會上發聲。（張浩維攝）

陳淑莊和邵家臻被判罪成後，兩人議員資格成焦點，當中取決兩條例，其一是《基本法》，第79條列明，若有立法會議員被判犯有刑事罪行，判處監禁一個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，便會喪失議員資格。

由於現時只有69名議員，減去兩名被判囚的議員，表決時在席議員最多有67人。假設全體議員出席，仍需要45票才能通過決定，建制派減去梁君彥一票即仍欠3票，只要連同熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然的非建制派24人「坐定定」，陳淑莊及邵家臻便可保住議席。

陳淑莊因要做腦部手術押後判刑。（資料圖片／盧翊銘攝）

兩人相信亦可順利通過另一關。《基本法》同一條列明「未得到立法會主席的同意，連續三個月不出席會議而無合理解釋者」，亦會被宣告喪失議員資格。上屆立法會，鄉議局劉皇發因病而長期缺席會議，惟時任主席曾鈺成指，劉皇發有請假，未有對發叔長期缺席採取行動，有泛民人士早前估計，即使陳淑莊、邵家臻被判囚超過三個月，只要二人「照辦煮碗」向立法會請假，梁君彥難以強行褫奪其議席，「無理由有病可以請假，為公民抗命入獄就唔可以啫」。

今屆議席雖可保，但明年的立法會選舉，被判監8個月的邵家臻好大機會不能入閘。根據《立法會條例》第39條，若任何人裁定有罪，被判處超逾3個月而不得選擇以罰款代替的監禁（不論是否獲得緩刑），在被定罪後的5年內，該人士喪失在立法會選舉中獲提名為候選人及當選為議員的資格。

不過，若邵家臻就刑期上訴，而法庭能在明年選舉期前完成審訴，並改為判刑少過3個月，邵家臻仍有望參選。