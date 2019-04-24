【佔中判刑】戴耀廷陳健民入獄16個月　朱耀明准緩刑兩年

「佔中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明和另外6人，在2014年9月佔領運動蓄勢待發期間，曾呼籲更多市民上街支援，「佔中三子」更被指事發前一年已開始鼓吹有關運動，九人早前全被裁定妨擾罪成。法官早前聽取各人求情後，把案押後至今（24日）判刑，陳淑莊因腦部或需做手術，她的判刑押後至6月10日；張秀賢的律師指報告認為張適合判社服及感化令，法官陳仲衡判「佔中三子」各入獄16月，但朱耀明准緩刑兩年，其餘被告，只有張秀賢被判社會服務令200小時，餘下全部入獄8月，但鍾耀華及李永達准緩刑。朱牧在庭上落淚。

「佔中九子」進庭前著支持者不要放棄，而他們則會欣然接受結果。（梁鵬威攝）

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九子進庭前著支持者不要放棄

法庭雖然於早上10時才開庭，但大批支持者早在清晨5時許已在庭外等候入庭的籌，「佔中九子」亦於早上9時許到庭，在庭外與支持者見面，他們均表示有心理準備入獄，會欣然面對結果，亦著支持者不要放棄。

官指事件確令公眾受到影響

法官指判刑時，各被告都表示不感後悔，但官指他們是否後悔，和他們的政治訴求無關，事件確令公眾受影響，公眾有權獲得道歉，但他們至今從未收到。

朱牧及李永達服務社會獲緩刑

法官稱對朱牧及李永達長期服務社會印象深刻，又指他們服務社會逾30年，故對兩人的判刑較輕。張秀賢及鍾耀華則因案發時年輕，生活經驗較淺，故判期也稍輕，法庭亦向各被告解釋緩刑的意思，鍾耀華聽後，以不卑不亢的語氣表示明白。

支持者t恤：我沒有被煽惑

眾被告判刑時一直表現冷靜，得悉判刑後，各人在犯人欄內互相擁抱，朱牧師亦落淚，李永達離庭時亦兩眼通紅，兩人步出庭外獲掌聲支持，亦有支持者在判刑後流淚，有「女長毛」之稱的支持者在法庭內高叫：「我要真普選。」庭外支持者與黃浩銘父親握手，黃父表示感謝，道：「支持黃浩銘即係支持自己。」亦有部份到庭的支持者特意穿上黃衫，有部份人的T恤更印有「我沒有被煽惑」。

陳淑莊因腦部有情況，需要兩周內做手術，法官把她的判刑押後至6月10日。（張浩維攝）

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陳淑莊或需作腦部手術求押後

陳淑莊的代表大律師開庭時要求押後陳的判刑，並呈上醫生報告，顯示其腦內的問題，會有生命危險。辯方指她將會在兩星期內接受手術，其手術將亦會有風險。法官亦准其判刑押後至6月10日。陳淑莊稱她稍後會在其facebook交代情況。

感化官認為張秀賢適合社服及感化

法官陳仲衡早前只為案發時未滿21歲的張秀賢索取社會服務令及感化報告，張的律師指報告提到張的中學老師讚賞張成熟、熱心助人，感化官亦指他干犯的屬非暴力罪行。認為適合接受社會服務令和2年感化令，望法庭考慮建議。

佔中九子與立法會議員林卓廷、尹北堅、莫乃光、梁繼昌等拉起寫上「不廢江河萬古流」的標語，並高叫抗爭無罪等口號。(羅君豪攝)

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本案9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲）。

九被告均被裁定妨擾罪成

9名被告被裁定罪成的控罪包括：串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾等6罪。控罪指他們在金鐘等地方非法阻礙道路，對公眾造成妨擾；或煽惑其他人，藉非法阻礙對公眾造成妨擾。

除佔中3子涉及的煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，以及朱耀明涉及的煽惑他人作出公眾妨擾罪名不成立外，所有被告均有罪名成立。（詳見附表）

多名被告求不要判朱耀明坐監

戴耀廷和陳健民早前未有呈上求情信，只冀法庭不要判朱耀明牧師入獄，朱的代表亦透露他健康欠佳，黃浩銘之後亦有求官別囚朱。邵家臻、陳淑莊、黃浩銘及張秀賢等，均有要求先取社會服務令或判緩刑，惟法官最後只為案發時只有20歲的張秀賢索取報告。鍾耀華則表示願受刑罰，並視之為對抗不公的代價。各被告在求情時，亦有表達他們參與這運動的初衷，及追求民主的訴求等。

官裁決時曾指被告們想法天真

惟法官在其裁決理由書曾提到，接納當日的示威是和平進行，然而也要考慮到整個運動整體的影響，此外，法官也提到，若被告們以為召集數萬人參與佔領，便可迫使政府一夜內讓步，並接納三子提倡的政改方案，想法實在天真。

案件編號：DCCC480/2017