【海外醫生】林鄭批第五方案　醫界醞釀改善　何仲平：難再讓步

醫務委員會（醫位會）有關放寬海外專科醫生實習期的討論惹各界關注，4個提案在4月的會議全部遭委員否決後，醫學界提出新的「第五方案」，就受聘於不同機構的海外醫生定不同綑綁年期，但特首林鄭月娥早前主動評論，指方案矮化衞生署醫生，令醫界共識再起暗湧。 據悉，醫學會原本打算於本周三（24日）開記者會，向公眾講述第五方案詳情，惟醫學會會長何仲平今日（22日）接受《香港01》訪問時，承認記者會未能如期舉行，需再與各醫生組織在未來幾天商討有無改善的方法。但他明言，醫界的第五方案「已經退咗好多」，難再退讓。他又指新方案詳情未正式公布，對特首以至市民有誤解致歉，醫學會樂意向衞生署、兩所大學醫學院等各方澄清。

林鄭月娥日前評論醫學界共識的第五方案有矮化衞生署醫生之嫌。（資料圖片）

醫委會將於5月8日再開會，就放寬海外專科醫生實習期的方案投票；除卻之前被否決的4個方案之外，醫學界早前商討出「第五方案」，容許受聘於醫管局、衞生署及兩大學醫學院的海外專科醫生工作一定年期後、通過執業資格試後免實習，惟當中以衞生署醫生「綑綁年期」較長；特首林鄭月娥指方案令人以為衞生署醫生較「次等」，呼籲各界想出更好的方案。

言論一出，政府醫生協會及香港公共醫療醫生協會發聯合聲明，強調新方案已就海外醫生的受聘機構讓步，強調醫管局及衞生署醫生工作性質有異，衞生署臨床工作較少，以較長工作年期換取替代實習的建議合理，重申第五方案經醫界深思熟慮，「難輕易改變想法」。

醫學會會長何仲平稱，特首言論未有為其帶來壓力。（資料圖片）

醫學會會長：已退很多步 難再「壓價」

有份促成「第五方案」的香港醫學會過去兩天未有表態，會長何仲平今日向《香港01》記者透露，會方原定周三舉行的記者會無法如期舉行，醫學會料於周四（25日）再約見各醫生組織，包括政府醫生協會、香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟等團體再就方案商討。

不過他認為，各醫生團體已在第五方案「退咗好多步」，即由只允許醫管局醫生獲免實習，擴至讓受聘於衞生署及兩所大學醫學院的醫生亦可免實習，何認為無甚可能再作讓步，又以購物時殺價作比喻：「你買嘢時已經係最低價，仲點樣再壓價？」但何相信，各組織會再研究，第五方案有否改善的空間。

（香港01製圖）

若市民對方案誤解 何仲平：我願意致歉

對於特首主動談及第五方案，何仲平稱特首言論無帶來壓力，但尊重特首的意見，又指醫學界一直未正式公布第五方案的細節，或令特首以至市民有誤解，若有誤會他願意致歉。

何仲平表示，方案無意看不起個別醫生，衞生署醫生需負責門診、母嬰健康等服務，其勞苦功高是同業有目共睹；而所有醫生均由醫學院畢業，自然不會看不起在醫學院任職的教授。何重申，第五方案的綑綁年期是基於各機構的臨床工作而定，他又否認設年期綑綁是要阻止海外醫生取得正式執照後轉為私人執業，強調私人執業醫生需獨當一面，設年期限制僅基於醫療水準的考量。

何透露將向衞生署、大學醫學院及醫管局代表澄清方案的原委。