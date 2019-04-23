啟德體育園2023年下半年竣工　工程延誤每日罰款430萬元

啟德體育園今早（23日）舉行動土儀式，政府向立法會提交文件顯示，中標公司即新世界及新創建，需於合約期起54個月內完成建造，預計2023年下半年竣工，如有延誤，則需繳付每天430萬元的違約賠償金；建造期間另需提供保證金及財政擔保。 民政事務局又指，會以續效指標評核營運體育園表現，不達標者需繳交罰款，例如草坪狀況倘現異樣，致主場館或公眾運動場的訂場申請被不合理地拒絕或取消，每次事故分別要罰50萬元或5萬元；另逾時不呈報傷亡事故，或可致負評報道事件，亦會罰款。如公司持續不達標，將被提早終止合約，當局亦引入「有賞有罰」機制，倘超額完成舉辦活動目標，每日可獲50萬元獎勵金。 政府承諾，會於第10個營運年度終結前，進行中期檢討，檢視公司表現。

政府規定，中標建造營運的公司，需於合約期起54個月內完成建造，預計2023年下半年竣工，如有延誤，則需繳付每天430萬元的違約賠償金。(張浩維攝)

民政事務局文件指，體育園營運前約1年，當局會成立高層次的諮詢委員會，就其策略、業務拓展、管理提供建議。營運期間，當局轄下的駐場團隊會監督營運公司的表現，以及與體育園成立聯合檢視委員會，每季開會討論業務策略及營運事宜；園方管理團隊亦需向當局匯報包括場地租訂、投訴及維修保養事宜。

當局又設立一系列的續效指標，檢視園方的管理成效，涵蓋範圍包括設施使用率、活動數目及出席人數。首5個營運年度，體育園需分別於主場館及主場舉行最少40日及76日體育活動，出席人數每年需最少有60萬人，否則將按日及按人頭罰款。另緊接的5個營運年度，指標亦進一步提高。不過，當局同時列明如園方可超額完成於主場館舉辦活動的目標，即每年10日、每次有2萬人出席，每超出一日將可獲50萬元獎勵，但前提需在年度總收入逾6億元始適用。

當局又於草坪系統、場地保養、安全保安等設下規範，若園方沒有按時呈交文件每日罰1.5萬元。當局又表明，致命或嚴重受傷事故，需即時呈報；另可引起媒體負面報道或負評事故，或令政府聲譽受損事故，則須在承辦商知悉事故後1小時內呈報，否則將按逾時鐘數收取罰款，前者每逾時30分鐘，罰1萬元、後者每過1小時，則罰1萬元。