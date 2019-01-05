欖球總會支持香港大球場改建運動場　七人欖球賽搬啟德體育園舉行

政府上周批出啟德體育園建造及營運合約後，擬將灣仔區掃桿埔香港大球場改建成可供公眾平日使用的運動場，縮減八成座位至8,000至9,000個。香港大球場主要用家之一的香港欖球總會表示，早前政府已就改建計劃諮詢該會，鑑於日後可使用啟德體育園設施，該會支持改建計劃，不擔心未來「香港國際七人欖球賽」受影響。

政府計劃將香港大球場改建為運動場，可供市民平日入內做運動。（林若勤攝）

香港大球場使用率不高，除了賀歲盃足球賽事外，另一主要在大球場舉行的項目是香港國際七人欖球賽，其他大部分時間都丟空。欖球總會表示，支持改建香港大球場計劃，若落實改建，將為香港運動、欖球提供多一個舉辦中小型活動或比賽的場地，對此十分期待。

香港大球場每年最主要舉辦的賽事，為香港國際七人欖球。（資料圖片／梁鵬威攝）

欖總：期待在啟德體育園舉行賽事

欖總表示，政府早前已知會該會有關諮詢，相信政府進行改建諮詢時, 亦會考慮到啟德體育園場地使用的時間，不擔心賽事會受影響。發言人表示，香港國際七人欖球賽是一項全場滿座的活動，坐滿大球場四萬個座位，故放眼期待擁有五萬個座位的啟德體育園場地，相信場地增加亦對球賽規模擴展有所裨益。

政府之前預計啟德體育園於2022至2023年間完成。