大球場功能與啟德體育園重疊？　業界憂私人營運影響收費

康文署建議重建香港大球場作公眾運動場，座位數目將由目前4萬個大減到8,000至9,000個，並會免費開放予公眾跑步。有聲音擔心改建大球場是為拆灣仔運動場鋪路，雖然民政事務局局長劉江華曾表示未有計劃拆卸灣仔運動場，但灣仔區議員楊雪盈認為政府應加強本港針對運動政策的透明度，過去亦未曾公開諮詢詳情。 香港理工大學專上學院講師李峻嶸認為，改建大球場的前設是啟德體育園可取代大球場，否則沒有討論的必要。足總副主席貝鈞奇表示擔心啟德體育園收費過貴，難以應付，但相信政府有相應監察制度。

有聲音憂慮重建大球場是為拆灣仔運動場鋪路。（資料圖片）

足總副主席貝鈞奇今日(8日)在港台節目《千禧年代》中表示，政府目前沒有提及灣仔運動場，包括拆除或轉變用途。田徑總會亦反對拆灣仔運動場，強調本港訓練場地供不應求。他認為建啟德體育園及重建大球場是好事，他透露政府2至3年前曾諮詢奧委會，諮詢期間曾有人問及會否清拆灣仔運動場，但政府人士未有直接回答，但亦有人指會考慮改建灣仔運動場作擴展會展的一部份。

香港理工大學專上學院講師李峻嶸表示，大球場重建的前設是啟德體育園可取代大球場的功能，若它未能取代大球場，便難以改建大球場。他又提及啟德體育園將由私人公司營運，擔心當中收費。貝鈞奇回應指，同樣擔心啟德體育園收費過貴，難以應付，期望營運公司及政府支持球隊，但他相信政府會監察收費。他又枓啟德體育園建成後的使用量不大，每年僅約10場的大型足球賽事，而部份賽事因為觀眾較少，相信旺角大球場更為合適。