六合彩7000萬頭獎今晚攪珠　過去兩次同類攪珠「有跡可尋」？

六合彩1.12億元頭獎攪珠，由於僅得0.5注中獎，累積多寶約5,604萬元撥入今晚9時半舉行的攪珠，香港賽馬會估計若10元一注中頭獎，可捧走7000萬元，是歷來頭獎最高派彩第八位。 根據馬會資料顯示，歷來只有兩次億元六合彩攪珠出現0.5注中頭獎，而接著一期定必有人中頭獎。不過，最近一次原來繼續是0.5注中，直至再下一期的頭獎幸運兒才可捧走數千萬元巨獎。 此外，兩次巨獎翌期攪珠恰巧都有與「1字」及「4字」相關的號碼出現。

7000萬六合彩頭獎今晚攪珠，吸引不少市民到投注站購買彩票。(資料圖片)

49號攪出次數最多

最近一次，是2018年1月11日的1.33億元六合彩攪珠，跟著下一期在1月16日舉行的攪珠，繼續只有半注中，故仍有巨額多寶再撥入1月20日攪珠，最終該期1注獨中頭獎，捧走逾6500萬元。

另一次半注中的億元六合彩頭獎攪珠，則是2016年7月22日1.07億元頭獎攪珠，翌期7月24日舉行的攪珠則1注中頭獎，幸運兒贏取逾6800多萬元。

綜觀兩次攪珠，都見到與「4字」有關的號碼攪出，包括11、24、31、44及4、21號，有興趣捉路者不妨多加留意。

此外，自六合彩號碼由2002年7月4日增至49個後，截至今年4月20日累積出現次數最多的號碼是49號 （達396次）和10號（395次），緊隨其後是22號（386次）及9號(381次)等。

至於歷來六合彩最高的頭獎獎金，是2013年12月10日的攪珠，該期頭獎一注中，頭獎獎金為90,951,590元。