1億元六合彩頭獎攻略　10次億元攪珠中頭獎法：信電腦好過人腦

1億元六合彩頭獎攪珠周六(20日)晚上9時半舉行攪珠，當晚9時15分截止投注。香港賽馬會估計，若10元一注中頭獎，幸運兒可捧走1億元彩金，是歷來六合彩頭獎最高派彩紀錄。 根據香港賽馬會提供予《香港01》的資料顯示，歷來共有10次1億元或以上頭獎彩金攪珠，共有21.5注中頭獎，但原來逾半都是以電腦票的投注方式買中，反映出若自己揀心水號碼下注，超過一半機會未能與其他人瓜分巨額派彩。

每逢億元六合彩攪珠出現，都吸引不少市民購買彩票。(資料圖片)

「大包圍」花逾8萬元投注 捧走近6700萬元

這10次六合彩攪珠中，除2014年9月9日和2016年5月5日無人中頭獎外，其餘8次共有21.5注中頭獎，其中2018年1月11日及2019年2月9日攪珠，分別有16個字複式自選電話投注和14個字複式自選彩票買中0.5注中頭獎，顯示「大包圍」方式在這類巨獎攪珠，都會有機會贏取巨額彩金。

14個字複式投注合共3,003注，10元一注買需付30,030元；至於16個字複式投注合共8,008注，10元一注買需付80,080元，但這位幸運兒可捧走66,964,860元，回報率達有835倍。

不過，資料顯示選擇買電腦票買中這類頭獎者佔多，合共高達13注頭獎，佔21.5注頭獎的六成，其中以7個字複式電腦票最多，達到9注頭獎。

歷來億元六合彩攪珠頭獎投注方式 攪珠日期 頭獎買中渠道 2019年2月9日 6注中。1注：單式電腦、1注：7個字複式自選、1注：8個字複式自選、1注：8個字複式自選、1注：5膽拖全餐自選、0.5注：14個字複式自選、0.5注：7個字複式電腦 2018年1月11日 0.5注中。0.5注：16個字複式自選 2016年7月22日 0.5注中。0.5注：7個字複式電腦 2016年5月10日 2注中。1注：單式電腦、0.5注：8個字複式電腦、0.5注：7個字複式自選 2016年5月5日 無人中。 2016年3月1日 5注中。1注：單式電腦、1注：單式電腦、1注：單式電腦、1注：單式電腦、1注：單式自選 2014年9月13日 2注中。1注：7個字複式電腦、1注：單式電腦 2014年9月9日 無人中。 2012年9月22日 2.5注中。0.5注：4膽拖4腳自選、0.5注：8個字複式電腦、0.5注：8個字複式電腦、0.5注：7個字複式電腦、0.5注：單式自選 2011年5月20日 3注中。1注：單式電腦、1注：單式電腦、1注：單式自選 資料來源：香港賽馬會

49及10號兩大最旺號碼

此外，自六合彩號碼由2002年7月4日增至49個後，截至今年4月16日累積出現次數最多的號碼是49號 （達396次）和10號（395次），緊隨其後是22號（386次）及9號(381次)等。

至於歷來六合彩最高的頭獎獎金，是2013年12月10日的攪珠，該期頭獎一注中，頭獎獎金為90,951,590元。