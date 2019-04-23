【潘樂陶案】資深工程師倪學仁：水池係僭建好清晰　冇爭拗餘地

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，被指在住所花園設置儲水量達14噸的泳池，遭票控違反《建築物條例》。裁判官蘇惠德今日（23日）裁定潘樂陶罪成，罰款2萬元。資深土木工程師倪學仁接受《香港01》訪問時表示，此案其實好清晰，冇爭拗餘地，因水池容量超出屋宇署規定，又建築於屋頂平台的結構上，故屬僭建物，有關建築必須向屋宇署作申請。

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，被指在住所花園設置儲水量達14噸的泳池，遭票控違反《建築物條例》。（資料圖片）

水池明顯非臨時及封頂設計

倪學仁指，基本上任何超出屋宇署規定，且牽涉結構的工程，均需要向屋宇署作申請，即須入則及向建築事務監督提交相關文件才可動工。

就今次案件，潘樂陶住所花園內的水池容量為14.4立方米，遠超過9立方米的豁免入則限額，而且該水池建築在俗稱Flat Roof的屋頂平台上，倪學仁直言水池毫無疑問是僭建物，亦是違規建築物。

他續指今次案件中的水池，若建築於地面上，且能證明屬臨時性的話，或有可爭拗的空間。惟水池明顯並非屬臨時性質，亦非屬封頂式的水缸，判決結果充分反映水池違反《建築物條例》。

資深土木工程師倪學仁指，任何超出屋宇署規定，且牽涉結構的工程，均需要向屋宇署作申請，即須入則及向建築事務監督提交相關文件才可動工。（資料圖片）

臨時水缸設置時間短 一般不向屋署申請

另外，倪學仁舉例指特殊情況如大廈維修，業主立案法團或需決定在結構上另建臨時性的水缸，以維持大廈住客的食水供應。由於該臨時性水缸的設置時間，或短於整個屋宇署審批的過程，故一般情況下並不會向屋宇署作申請。倪學仁強調，潘樂陶案顯然非上述臨時性質，正常情況下市民亦須入則，及向建築事務監督提交相關文件作出申請。

潘樂陶被指於2017年4月2日至2018年1月9日，在住所花園設置儲水量達14噸的泳池，遭票控違反《建築物條例》。（資料圖片）

潘樂陶被指於2017年4月2日至2018年1月9日，身為屯門小欖海詩別墅3號屋業主，在未獲得建築事務監督的書面批准及書面同意下，於上址展開或進行建築工程，涉僭建一個水池構築物；違反《建築物條例》第123章第14（1）及40（1AA）條；潘樂陶今日被裁定罪成，罰款2萬元。