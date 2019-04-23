【潘樂陶案】獨立屋設盛水量達14噸泳池 　潘僭建罪成罰款2萬

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，被指在住所花園設置儲水量達14噸的泳池，遭票控違反《建築物條例》。潘否認指控，強調水池不會影響建築結構，其律師更指水池似「游水版跑步機」可安裝和拆缷，絕無構成危險；控方卻認為，條例原意是保障建築物安全，潘明知水池應受規管並需先作申請。裁判官蘇惠德今（23日）裁定該水池屬建築物，判潘罪成，罰款2萬元。

潘樂陶否認獨立屋外的水池屬僭建物。（盧翊銘攝）

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潘未有現身法庭

潘樂陶今早並無在法院現身，代表他的大律師麥劍祺表示，潘因病不適，現留院治理，故今日不會到庭。裁判官指案件只屬傳票，被告有律師代表亦可，故在潘缺席下讀出裁決，裁定潘罪成。官又稱，即使水池未有構成危險，但仍屬條例中的建築物，遂裁定被告罪成。

被告潘樂陶，78歲，是一名註冊工程師，被指於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物；違反《建築物條例》第123章第14（1）及40（1AA）條。

被告未有向屋宇署申請

代表控方的資深大律師蔡維邦早前結案陳詞指，《建築物條例》的原意是保障建築物安全，涉案水池長4.65米、濶2.5米、高1.24米，盛水量達14噸，可產生逾12千帕（kPa)壓力，建築結構或受影響，被告須向屋宇署提交申請。蔡道，控方毋須證明水池超出樓板負荷，重申此案爭議為被告有無遞交文件，及有無獲署方批准。

水池用途設計是永久之用

他謂，辯方專家同意要查看圖表並計算，才可驗證水池安全，而其早期的檢測也曾誤用了另一樓板的重量計算，這更反映出署方的監管及批准對確保樓宇安全之重要。此外，水池的用途、設計等顯示它是作永久之用，屬於受條例規管的「建築物」。

辯方形容水池乃游水版跑步機

代表辯方的資深大律師麥高義則指，條例並無清晰界定何為建築物，故應按個別情況審視。辯方專家曾稱涉案水池是由預製組件組裝而成的endless pool，即游水版跑步機，容易安裝及拆卸。他又道，水池以膠袋盛水，形容它如金魚街裝著金魚的塑膠袋，而非構築物。辯方強調，水池不會影響建築結構，絕無構成危險，並表示被告是註冊工程師，其香港工程師學會會員年資逾40年，亦曾擔任主席，只需稍作計算便可知道水池沒有危險。

案件編號：TMS15101/2018