【丁權覆核案】丁屋免差餉地租　郭卓堅指不公再求覆核兼取消政策

「長洲覆核王」郭卓堅早前就丁屋政策提出司法覆核，只獲判部份勝訴，郭今(23日)提出新理據，指現時原居民獲豁免支付差餉和地租的政策，是違反《基本法》和《香港人權法》等的公平原則，因而再次要求司法覆核，要求法庭頒令取消丁屋政策。郭庭外稱，只有非原居民繳付差餉和地租並不公平，並舉例指：「食飯得一個人畀錢，梗係好慘架啦，大家一齊夾，先至合理。」

郭卓堅繼早前丁屋覆核獲「小勝」後，再以另一理由申請覆核並希望取消政策。（朱棨新攝）

差餉地租由非原居民負擔不公

申請人為郭卓堅，答辯人為差餉物業做價署署長蔡立耀。

入稟狀指，差餉和地租應由全港市民共同承擔。而現時原居民免付差餉和地租，轉嫁由非原居民負擔，是違反《基本法》和《香港人權法》。申請人要求法庭頒令，取消該政策。

郭：大家一齊夾至合理

郭卓堅稱希望官司能獲勝訟，原居民可承擔差餉和地租，從而令非原居民繳付的差餉和地租可減少。他舉例說：「食飯得一個人俾錢，梗係好慘架啦，大家一齊夾，先至合理。」

將就政策歧視女性提上訴

郭又指，丁權案中獲判部份勝訴，加強今次申請司法覆核的信心。至於丁權案中敗訴的部份，郭將會就丁權政策涉歧視女性這些理據，提出上訴。

法官周家明在裁決中，只裁定如以私人協約方式（Private Treaty Grant）和換地，即申請政府公地建屋才熟違憲，有丁權者在自己的私人地建屋則合憲；法官又確認丁權是傳統價值，受《基本法》保障，雖然這政策在男女平等條件上存在不公，但周官指當時立法時已知情，故認為未有影響。

案件編號：HCAL1068/2019