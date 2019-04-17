【丁權覆核案】十八鄉居民不滿「原有鄉村」未有建屋權求覆核

法庭早前裁定丁權屬新界原住民的傳統權益，並認為原住民在其名下農地申建丁屋自住的政策合憲。惟現時政策只限「認可鄉村」的村民，才可申請建丁屋，非這些村落的「原有村民」，則不享有這權利，有市民認為這政策存在不公，認為地政總署不能以行政手段，剝奪「原有鄉村」居民的合法傳統權益，昨（17日）亦向高等法院提出司法覆核。

申請人譚瑋鋒要求讓「原有鄉村」村民也擁有建屋權，入稟高等法院求司法覆核。（資料圖片）

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申請人為譚瑋鋒，報稱居於元朗十八鄉，答辯人為地政署署長。

只有「認可鄉村」才可建丁屋

入稟狀指，申請人認為地政署將新界原居民分為「原有鄉村」和「認可鄉村」，但只有「認可鄉村」村民才有資格建丁屋，做法錯誤。申請人認為，丁權司法覆核案判詞中承認了建丁屋為原居民的合法權益，要求地政總署不能以行政手段，剝奪「原有鄉村」居民可建丁屋的合法傳統權益。

「認可鄉村」只得642條

新界認可鄉村是指在1898年前已在新界存在的鄉村，地政總署編寫一本名冊列出「認可鄉村」，全港認可鄉村共有642條。

入稟狀所提到的案件早前由「長洲覆核王」郭卓堅及社工呂智恆提出，挑戰丁屋政策的合憲性，但高院日前裁定二人只部分勝訴。周官在判辭裁定，丁權屬新界原住民的傳統權益，受《基本法》第40條所保障，原住民申請在自己名下農地建屋自住，合符憲法，但申請政府公地建屋，才屬違憲。

案件編號：HCAL1033/2019

回顧丁權重要歷史發展。（香港01）