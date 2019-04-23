指兒子家傭有體臭　老翁涉要印傭赤裸上身跳兼摸胸　否認非禮開審

七旬翁聽聞兒子家的女印傭有體臭，指可能因對方乳房太軟易出汗，聲稱摸胸動作能該其胸部結實，並涉嫌以示範為由，六度非禮印傭，老翁否認指控，案件今（23日）在西九龍法院開審。女事主出庭作供，指老翁要她赤裸上身跳20下及舉手作檢查，又對她說仍有汗臭未清便要回印尼。

被告李衡芳否認非禮兒子家的女印傭。（林樂兒攝）

被告李衡芳（75歲，已退休）被指於2017年6月16日至20日，六度在美孚新邨某單位非禮事主X。被告否認曾非禮事主。

被告帶止汗劑造訪

案情透露，26歲的事主已婚，受被告媳婦聘請，於2017年下旬來港工作。事主在屏風後作供，稱被告同年6月16日到僱主家中，當時僱主一家外遊。被告指其兒女形容女事主有一股臭汗味，他因而買了止汗劑，並著事主到洗手間。

要女事主脫光衣服跳20下

女事主稱，被告之後轉為叫她入琴房，要求她脫去衣物。事主感尷尬，對方則謂當她如兒女，事主不必害羞。事主赤裸上身，又被要求原地跳20下及舉手。被告藉詞檢查有無出汗觸碰其腋下，之後一手按胸，一手摸胸部下方，指後者位置出汗。

若有汗臭須回印尼

被告隨即示範5個動作，即從前方及後方摸事主兩邊胸部，及面對面掐她乳頭，藉她選一動作。事主表示選了第一個動作，即從後按雙乳。裁判官不解，指她可不選擇。事主解釋被告稱這可令其乳房結實，減少出汗，被告又道如她仍有臭汗味便要她返回印尼。她受辯方盤問下表示當時並不同意被告所為。

案件編號：WKCC4783/2018