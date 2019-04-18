蓮香樓後人涉非禮案　官指劍道女學員送酒非傳愛意　裁罪成勢判監

老牌茶樓蓮香樓後人兼劍道教練顏尊理，涉嫌為一名22歲女劍道學員按摩時非禮，顏否認指控，裁判官今（18日）在九龍城法院裁決，並認為顏與女學員關係普通，即使事主曾送酒致謝亦非表達愛意，反而被告辯稱是向女事主追討她欠交兩年的會費，又指事主要求為他工作及要求提供睡覺地方，認為顏的證供牽強，裁定他非禮罪成，又強調必須監禁，把案押後至下月8日判刑，以索取背景報告。

被告顏尊理（藍褲）在九龍城法院面對一項非禮罪。（馮家淇攝）

被告顏尊理，67歲，報稱劍道教練，被控一項非禮罪。控罪指他於去年9月21日，在黃大仙一個工業大廈單位內非禮X小姐。

隔內褲打圈碰臀部

案情指，被告與X為教練及學員關係，被告為答謝X在劍道比賽擔任義工約她吃飯，期間X送了一枝櫻花酒給被告。兩人飯後到被告的辦公室，被告聲稱為X按摩時伸手進她的裙內，並隔著內褲以打圈方式觸碰她的臀部，又以手指輕掃她的陰部4至5下。X暗地whatsapp師兄求助，又多番要求離開，被告終送她到港鐵站。X與師兄會面後決定報警。

官指事主送酒非傳達愛意

裁判官黃國輝判決時指，被告與X在活動中剛巧碰見才約吃飯，關係普通，事主吃飯時送的櫻花酒為裝飾酒，只是普通手信，相信她沒有特別意思。而印有「Gift For You With My Heart」的包裝袋只是普通袋，非事主在卡上手寫，亦無傳達愛意之意。

官不信X要求工作及睡覺地方

至於被告辯稱當天想向X追討會費，X表示無錢，希望替被告工作，及要求被告提供睡覺地方。黃官指X為大學生，又有兼職，加上是學會拖欠會費，X只是秘書，不相信她會作出上述要求。

黃官續指，被告有與其他大學合作，而X的大學只有四位學員參加劍道，X更是甚少出席，對會費不構成影響。她欠會費兩年，被告一直未有追討，可見該筆錢不重要。

讓被告按摩出於信任

黃官指X在辯方盤問下，證供未有動搖，能詳細說出當時情況，必定是親歷其境。X與被告為一般師徒關係，沒有私下聯絡，讓被告按摩是因為信任被告，認為X不會誣告被告。

官稱被告證供牽強

被告稱吃飯時拒絕喝酒，X上到辦公室主動開酒及拿酒杯，及提出為被告按摩8至10分鐘。黃官稱X無可能作主動，被告過往雖紀錄良好，但黃官稱其證供牽強，令人難以置信。

學生求情稱被告大力推廣劍道

辯方求情指，被告經歷兩段婚姻，共育三名子女，而且聽力差，並遞上由現任太太、姐姐及學生的求情信。被告太太在求情信指被告是好父親及好丈夫，學生亦讚揚被告在推廣劍道不遺餘力。

官稱必須監禁

辯方想索取社會服務令報告，但遭黃官拒絕，指案情嚴重，被告必須監禁。案件押至下月8日判刑，以索取背景報告，被告期間還押。

案件編號：KCCC3652/2018