天眼片曝光　小學生校外活動疑被捏頸　涉事中心：會向上級報告

元朗公立中學校友會小學一名小五男生，去年11月跟隨學校老師參與校外活動時，疑遭活動地點的職舉辦活動的香港青年獎勵計劃（AYP）男職員捏頸及箍頸訓話，涉事學校及機構曾回覆《香港01》查詢，分別只以「肢體接觸」及「身體接觸」形容事件。 記者其後向AYP執行幹事楊啟昌展示天眼拍得的事發經過片段，他才補充「有小小明顯是碰到條頸。」但重申畫面不清很難下判斷，會向上級報告。 男童家長直言，兒子曾極度驚慌，曾向AVP投訴，但對方只透過電郵回覆事件稱就事件引起不快致歉，正考慮向教育局投訴，並循法律途徑跟進。

元朗公立中學校友會小學一名小五男生，跟隨學校老師參與校外活動時，疑遭活動地點的職員捏頸。（讀者提供）

《香港01》獲得一條疑於香港青年獎勵計劃（AYP）賽馬會野外鍛鍊中心的閉路電視片段，日期為2018年11月10日。片中可見，兩名相信是身穿元朗公立中學校友會小學的小五男童曾互相推撞，後來有一名男子介入處理，但其中一名男童欲離開時，疑遭該男子捏著頸部拉回，並疑似箍頸制服男童，時間長達逾半分鐘，男童期間曾企圖用手解開箍頸但不成功。而片段尾段可見，該男子鬆開男童後疑繼續「訓話」，涉事男童不時將雙手交叉放胸前，又或叉著腰；在男子離開後，男童疑對方舉中指。

機構代表：閉路片段不清、只看到職員控制著男童 AYP執行幹事楊啟昌承認，片中的男子其他們的職員，並確認當日曾接待過有關學校學生，亦承認當日發生男職員與學生有「身體接觸」事件。

我看過（閉路電視片段），但看不到（有否箍頸），相信同事一定不是打小朋友，若打是好大件事，明顯是控制小朋友，不讓他傷害人或傷害自己.....正路不會捉著（頸部）......捉著頸部不能控制他，一定是攬著他。 香港青年獎勵計劃執行幹事楊啟昌

他稱，接到家長投訴後已展開調查，「有兩位同學吵架，近乎打架，情緒不穩定，同事過去制止同學，了解發生什麼事，據另一位同學稱，涉事男生推跌另一同學落花糟，有同學受傷，同事要求他道歉，但他不願意，且情緒不穩，有罵同事及講粗口。」

他認為男僱員「一定不是打小朋友」，又引述事發時在場的則仁中心社工，亦認同其僱員的做法合適。

他表示，AYP行政總裁事後曾與涉事男職員會面了解事件，並無作出任何懲處，但強調有向涉事人員提醒，並在職員會議中，討論不同情境下該如何處理。

睇片後認職員或接觸男童頸部

記者其後再向楊啟昌展示閉路電視畫面，可見涉事男職員疑捏著男童頸部，他才補充說事發太久，已記不清細節，但承認畫面中職員有機會碰到男童的頸部，惟很難判斷職員是否對男童做出箍頸、捏頸的舉動，會就事件再一次向上級報告。

不過，他提及該中心的閉路電視片段，只會保留14天；換言之，未知AYP有否保存該日的天眼片段。

左起為香港青年獎勵計劃高級行政及財務主任鄭偉芬及執行幹事楊啟昌。（方家遠攝）

學校拒回應曾否有箍頸動作 稱導師與學生「曾發生肢體接觸」

元朗公立中學校友會小學回覆《香港01》，指去年11月10日由該校與扶幼會則仁中心學校合辦「律正先鋒訓練計劃」，該校七名小五學生在一名老師帶領下，學習專注、與人合作。校方在回覆中，未有提涉事男職員是否曾作出箍頸舉動，只稱導師與學生「曾發生肢體接觸」。

校方又指，由於學校老師觀察後認為涉事學生身體狀況無異樣，故當日繼續下午活動。而學校社工事後亦一直有評估學生狀況，認為一切如常。

《香港01》聯絡到涉事男童母親，對方指兒子事發時正與好友玩捉迷藏，但遭到該導師箍頸，令兒子極度驚慌，更激動地哭著致電她，希望立即離開營地，雖然兒子平伏心情後決定繼續活動，但她事後留意到兒子頸部有紅印，故當時曾去信投訴，並直至本月才從記者口得知，AYP早於二月以電郵回覆她。

AYP曾向涉事家因引起不快致歉

她批評，「這個導師的行為不單止沒有令到我兒子平復心情，而且刺激到他失控。」又指AYP完成調查後卻不曾透過電話聯絡她，亦未有清楚交代事發經過。

AYP在電郵中就事件引起不快向她致歉，但當中提及經查詢、驗證及徵詢該會義務法律顧問後，認為沒有足夠證據顯示涉事導師當天舉動可依僱傭合約或相關勞工法例採取任何行動，但認同該名導師處理手法有改善空間，已責成有關導師，並加強職員培訓，「對處理爭執或突發事件時需冷靜及採取適當行動，以確保類似事件能妥善處理。」

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家長：導師行為反刺激到失控大哭

該名家長直言，兒子至今仍清楚記得當日遭到箍頸的情況，她正考慮向教育局投訴，並諮詢法律意見，循法律途徑跟進，「我只是想他們交代一下總部有無查看閉路電視，給我一個明確的交代......希望這個中心作為一個教育小朋友的地方，是不可能使用暴力，希望他們的職員好好改善。」



教育局回覆《香港01》指，並無收到相關投訴，得悉事件後已聯絡學校了解。據知該校按《戶外活動指引》安排足夠人手進行當日活動，事後亦已即時通知家長，作出跟進。但局方未有回應，倘學校遇到同類事件，是否須向當局通報。