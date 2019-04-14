沙呂小風波　教協斥發警告信無正面作用　教育局：指責與事實不符

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭發澳洲遊學團帳目混亂，由該校校董會成立的獨立調查小組向教育局提交報告，確認遊學團有三項違規及不恰當的做法。 教協今日（14日）召開記者會反駁指，教育局於2018年8月底回覆指沙呂小的聘任及晉升安排「極不理想」，但並無糾正該校做法，繼續由該校法團校董會「校本」決定。教協同時質疑，教育局向法團校董會發警告信的做法毫無正面作用。 教育局今日傍晚回覆《香港01》查詢時表示，教協的指責與事實不符，局方對此十分失望，又強調當局一直嚴肅處理並緊密跟進所有接獲的投訴，又指以個別情況推斷「校本管理」存漏洞並不公允。

浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小）去年10月爆出澳洲遊學團帳目混亂事件。（資料圖片）

教協今日表示，於2017年曾接獲沙呂小10多位教師投訴，並於同年12月4日致函教育局反映問題。教協指，教育局於2018年8月底回覆，沙呂小的聘任及晉升安排「極不理想」，但無糾正該校做法的切實行動，其他投訴事項仍交由該校法團校董會「校本」決定。

教育局於在本年1月底向沙呂小法團校董會發警告信，但教協質疑，發信警告的做法毫無正面作用。

教育局回覆查詢時批評，教協的指責與事實不符，對此十分失望。教育局指，在2017年12月接獲教協轉介的投訴後，局方人員曾與教協代表及投訴人會面了解詳情。調查期間，教協、投訴人和不同人士不時提出新的指控，涉及範圍更廣泛，就此教育局曾到校進行直接調查。

教協今日（14日）召開記者會回應浸信會沙田圍呂明才小學校向教育局提交的報告。（鄺曉斌攝）

教育局表示，調查結果顯示，部分投訴不成立及部分個案已確定學校違規，就此1月已向法團校董會發出警告信，及向涉事教職員採取相應的紀律行動。教育局分別於2018年6月、8月及2019年2月，就已完成調查的投訴透過教協回覆投訴人。

教育局：調查報告有關遊學團發現與當局結果大致相符

教育局指，學校管理層已確認其不當行為，亦向當局交代向涉事教職員採取紀律行動的詳情。教育局表示，調查報告中有關澳洲遊學團行政程序及財務處理的發現，與當局早前完成的直接調查大致相符。

執法機構正處理部分有關澳洲遊學團的投訴，教育局將會視乎其調查結果再作跟進。

浸信會沙田圍呂明才小學去年10月爆出澳洲遊學團帳目混亂事件。教育局於在2019年1月底向該校法團校董會發警告信。（資料圖片）

另外，教協引述消息指，法團校董會在討論部分重要議題時，要求教師校董、家長校董及校友校董避席。1月底教育局向校董會發警告信後，教協獲悉，所有校董被要求簽署保密協議，教育界立法會議員葉建源指：「所有校董被嚴厲地告知，有關協議是由律師撰寫，不得透露會議絲毫內容，違者要負法律責任。」

教育局：以個別情況推斷「校本管理」存漏洞並不公允

教育局表示，就近期有關法團校董會會議的指控，局方已與學校了解及跟進。最近教育局正式收到有關投訴，並已按既定程序作出跟進。局方又強調，若單以現今個別學校管治問題，便推斷「校本管理」政策存在漏洞，並不公允。