香港航空股東內鬥鬧至法庭　鍾國頌陣形入稟求阻董事交易

香港航空近日爆出股東內鬥消息，事件連日來不斷升級，透過香港航空諮詢服務公司持有香港航空的鍾國頌日前被委任為港航新董事。香港航空昨（23日）入稟高等法院禁4名董事銷毀、篡改港航文件；而屬鍾國頌陣營的香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner亦同時入稟阻股東出售或轉移香港航空控股的股份。

港航阻4董事以公司名義交易

首宗案件的原告為香港航空、被告為港航董事侯偉﹑孫劍峰﹑王利亞、鄧傑。

這案的入稟狀顯示，香港航空入稟禁止4名董事，以香港航空名義進行任何交易、禁止他們銷毀、篡改公司文件、交出手上所有文件，及禁止他們進入東涌辦公室。

鍾國頌陣形亦禁董事出售股份

另一案的原告為由鍾國頌持有的香港航空諮詢服務公司、及支持鍾國頌的港航股東Frontier Investment Partner LP；被告為香港航空集團有限公司、Fortune Ride Holdings Limited、Grand City Capital Investment Limited、香港航空控股董事Zeng Jun、香港航空控股有限公司、Zhane Ziyan及香港航空代理人有限公司。

這宗屬鍾陣形的案件，其入稟文件指香港航空諮詢服務公司，及Frontier Investment Partner LP，禁止首4名被告在沒有全體董事同意下，以香港航空控股名義進行交易，亦禁首6名轉移及買賣1.72億、價值5.47億的香港航空控股股份，並要求第7被告交出有關香港航空控股的文件。

案件編號：HCA700、701/2019