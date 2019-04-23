香港航空主要股東逾5億賣股爆羅生門　Frontier反對「被轉股」

香港航空股東之間的爭議繼續發酵。繼今早（23日）「鍾國頌陣營」，即多次在聲明中，以「控股股東」自居的鍾國頌及Frontier Investment Partner聯盟，取得法庭禁制令，禁止香港航空的4名現任董事，在未經董事會全體董事批准下，除日常業務外，不得簽署任何交易或協定，又稱禁制令規定任何董事，不得刪除、篡改、更改或銷毀香港航空任何文件、帳本、財務記錄及檔案。

但有消息人士向《香港01》透露，Frontier Investment早在本月11日已經向買家「Grand City」出售持有港航股份的「香港航空控股有限公司」，變相間接減持港航。該消息人士又稱，海航內部及市場上早有傳言，Frontier股份已經賣出，海航亦已就此事向港府及中聯辦彙報及確認。

因此該消息人士認為，鍾國頌在4月16日的董事會主席任命應視為無效。港航於上周二﹙16日﹚舉行股東特別大會，通過新董事任命決議後，控股股東﹙香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner﹚當日即發聲明，支持新董事任命。

港航股東之間的爭議繼續發酵，有消息人士稱，主要股東之一的Frontier已出售股份。（資料圖片）

不過消息人士亦稱，Frontier Investment Partner方面就強調，今次香港航空的轉股操作，並非由授權人士所為，將保留追究相關人士民事和刑事責任的權力。

消息人士指，法庭禁令要求買家「Grand City」，於未來24小時提供其聲稱的轉股對價證明。據其公司登記處資料顯示，Grand City於今年2月成立，4月初發生過變更，相信是有關人士於4月初收購後，專門用於接收Frontier所持有的港航股份。

消息人士指，法院禁令已經確認港航4月16日新獲任命董事的董事會成員身份，相信未來24小時「Grand City」的真實身份及其背景會有進一步信息。據公司注冊處，「Grand City」中文名為「宏城創富有限公司」，於今年2月成立，4月10日劉芝茵，及GRL19 NOMINEE LIMITED離任董事及公司秘書。

據目前資料顯示，「鍾國頌陣營」仍是大股東，但若果消息人士說法獲證實，或許會再次出現改變。（01製圖）

本報亦獲得據報是Frontier Investment Partner，與Grand City之間的轉股文件。文件中可見，Frontier Investment Partner疑似已經與Grand City完成轉股交易。

Frontier Investment Partner以546,560,000元，轉售172,500,001股「香港航空控股有限公司」股份；翻查公司註冊處資料，該批股份數目與2017年7月，海航以同業競爭為理由，宣佈向Frontier Investment Partner轉讓旗下海航集團（香港）持有的香港航空控股34.16%股權數目一樣。

若果消息屬實，由Frontier Investment間接持有的10.6%，將轉由Grand City持有，而Frontier Investment的總持股，將由34.35%，減少至23.75%；若果「Grand City」非屬「鍾國頌陣營」，鍾氏陣營將由現時的逾61%，減少至逾50%，仍佔「過半數」席位。

鍾國頌陣營仍持有逾5成股權

而轉股文件亦顯示，Grand City的董事為Ang Mei Lee，翻查此名應為一家會計師樓，疑似公司董事「洪美莉」主要處理核數、公司秘書及企業融資，過去處理清盤個案居多。

《香港01》正就消息向鍾國頌及香港航空有關人士查詢，暫時未獲回覆。