【佔中判刑】緩刑亦屬監禁刑罰　非禮行劫等嚴重罪行不可判

佔中九子案中有7人今早被判入獄8至16月，亦有人獲判緩刑或社會服務令，然而即使有被告不用在獄中服刑，但這只是暫緩不用坐牢，實質仍是有刑期在身，若他們能在緩刑期內不干犯任何罪行，緩刑期過後便不用再服刑，然而這仍是一種監禁刑罰，其影響不會因刑期獲暫緩而減褪，而緩刑亦有規限，嚴重罪行如行劫及非禮，則不能判緩刑。

除陳淑莊判刑押後，另四名今天不用被押走的被告包括：鍾耀華、李永達、朱耀明及張秀賢。（歐嘉樂攝）

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緩刑的意思，是法庭可判固定的監禁刑期，同時下令暫緩一至三年才執行。若犯人在緩刑期間沒再干犯其他罪行，則毋須入獄，然而，若被告在緩刑期內干犯其他罪行，該緩刑令亦可能被取消，當事人除需服新有罪行的刑罰外，亦可能要服原有罪行的刑罰。

行劫非禮等不能判緩刑

另外，緩刑只適用於被判監不超過兩年的犯人，而行劫、非禮等嚴重罪行等，亦不可判以緩刑，《刑事訴訟程序條例》（第221章）附表3就列明了不可判緩刑的罪行。

《刑事訴訟程序條例》（第221章）附表3就列明的例外罪行

服刑可免為刑罰仍在

然而，即時判囚的刑獲准緩刑，不用即時服刑，但這始終仍算是一種監禁式的刑罰，並不會因為是緩刑而有所不同。故如參選議員的資格，有規定被定罪者並被監禁超過3個月者在5年內不得參與的規定，即如有人如本案被告，被判入獄8月，但緩刑2年，雖然因緩刑而不用立即入獄，但由於原有刑期超過3個月，亦將不乎會參選的資格。