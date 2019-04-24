【佔中判刑理由】官：非要被告放棄信念　惟公眾受阻卻未獲道歉

佔中九子中的8名被告，今（24日）於西九龍法院接受判刑，其中4被告包括戴耀廷、陳健民、邵家臻及黃浩銘被判入獄8至16月，其他獲判緩刑、社服令或押後。法官早在裁決時已表明，公民抗命非抗辯理由，他今在判刑時再次提及，指各被告標榜藉佔領運動以爭取真普選，但對公眾卻造成嚴重的妨擾，而各被告在求情等都表明沒有後悔參與，法官反駁稱受影響的公眾有權獲得道歉，但他們至今從未收到。

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強調運動確令公眾受影響

雖然眾被告一直強調，佔領運動是公民抗命，違法達義，目的是要爭取真普選。但法官亦同時指出，佔領運動長達79天，對公眾構作嚴重的傷害和不便，多條道路被阻塞。

法官亦指出，各被告在求情及在審訊的不同階段，都表示不感後悔。法官強調非要各被告放棄其政治信念和訴求，但運動令公眾受影響，公眾有權獲得道歉，但他們至今從未收到。

眾被告在放催淚彈前已宣揚佔中

辯方指難於估算有多少人因被告的煽惑而參與佔領，並指公眾亦可以從媒體得知事件，警方施放催淚彈亦有影響。惟法官在判刑時指，不認同因催淚彈而令更多人參與運動，同時被告的煽惑行為亦在施放催淚彈前發生。三子在施放催淚彈後，亦沒有撤回運動，直至同年12月警方清場。

朱耀明見囚車駛走時激動地揮動黃手巾。（林樂兒攝）

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運動不涉暴力但也造成阻礙

法官指判刑時考慮佔領運動未有使用暴力、被告犯案的動機，但亦需考慮多條幹道被阻塞、參與運動的人數和時間、事件對公眾的影響，認為部份被告不適合社服令或罰款。而朱耀明和李永達因服務社會逾30年，鍾耀華則因年輕，生活經濟尚淺，可被判處緩刑。法官亦考慮張秀賢犯案時年僅20歲，認為可給予他一個機會，遂判處社會服務令。

至於檢控是否有延誤的問題，法官認為案中涉及的資料多，控方調查需時，不認為案中有不合理延誤，對被告造成不公。

9名被告：戴耀廷（54歲）、陳健民（60歲）及朱耀明（75歲）、立法會議員陳淑莊（47歲）及邵家臻（49歲）、學聯前常委張秀賢（24歲）及鍾耀華（26歲）、社民連副主席黃浩銘（30歲），及前立法會議員李永達（63歲），全部均有被裁定妨擾罪成，除陳淑莊因病判刑押後，其餘被告均已判刑。

案件編號：DCCC480/2017