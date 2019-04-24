【麻疹爆發】港男出疹潛伏期外遊新加坡、馬來西亞　未有接種疫苗

衞生署衞生防護中心今（24日）公布，再增一宗麻疹個案，是繼4月17日、相隔7日無新增個案後，再度錄得麻疹個案，至今個案總數已累計有67宗。 病患為一名37歲、過往健康良好的男子，他於4月19日開始發燒，翌日出疹，並在21日到聖德肋撒醫院門診部求醫，23日到瑪嘉烈醫院急症室求醫及入院接受治療，其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。該男病人情況穩定，仍在留醫，過往未曾接種麻疹疫苗。據知，他並非機場或航空公司職員，在出疹潛伏期內曾前往新加坡和馬來西亞，亦沒有接觸麻疹病人，而病毒傳染期內則沒有外遊，其父母是兩名家居接觸者，至今未有出現病徵，正接受醫學監察。

衞生防護中心設立熱線（2125 1122）供市民查詢麻疹相關資訊，運作時間為星期一至五辦公時間，熱線至今共接獲3258查詢。（資料圖片）

衞生防護中心指，正進行接觸者追蹤工作，繼續調查。而37歲男病患在傳染期、4月21日下午17時21分至18時到訪聖德肋撒醫院門診部，接觸者醫學監察截止5月12日。中心發言人提醒，麻疹的潛伏期、即由感染後到發病的時間，為7日至21日，市民曾於上述時間到相關公眾地方，應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。」

中心又指，本月5日公布的一宗涉及14個月大男嬰的確診個案，病人的呼吸道樣本經進一步檢測後，證實對疫苗相關麻疹呈陽性反應，因此不屬於麻疹確診個案。

在香港國際機場實施的防控麻疹措施，機場疫苗接種站今日截至下午6時，為4人接種麻疹疫苗，累計已為8,268人進行接種。此外，由明日至星期日（25日至28日），機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍維持為500劑。衞生署外判商亦於明日（25日）為約200名，於1967年或以後出生的機場員工抽取血液樣本，今日則抽取13個血液樣本。