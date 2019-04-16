【麻疹爆發】美國病例一周升90宗　近20年來第二高

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一（15日）公布的數字顯示，當地過去一周新增90宗麻疹病例，疫情已蔓延至20個州份。

CDC的數據顯示，美國截至周一已有555宗病例，令2019年成為當地近20年來，麻疹病例第二高的年份，僅次於2014年的667宗。

目前亞利桑那州、加州、伊利諾伊州、密蘇里州和紐約州等20個州均發現麻疹疫情。當中紐約市和紐約州羅克蘭縣（Rockland County）的疫情最嚴重，佔全美確診病例的八成以上。紐約市的布魯克林區（Brooklyn）和皇后區（Queens）共確診285宗麻疹病例，羅克蘭縣確診184宗。

美國有線新聞網絡（CNN）引述CDC國家免疫與呼吸道疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅索內爾（Nancy Messonier）表示，非常憂慮美國麻疹疫情爆發的規模和擴散情況，認為很難自動消退。報道認為，美國近年興起的反疫苗運動是導致疫情加劇的原因之一。

世界衛生組織（WHO）周一（15日）引述臨時數據稱，全球麻疹病例在2019年第一季度達11萬宗，是2018年同期的四倍，包括美國、以色列和泰國等高麻疹注射率的國家亦急升。

（美國有線新聞網絡）