【麻疹爆發】連續六日無新症「斷纜」　新增患者曾到台北江門

衞生署衞生防護中心（17日）指出，今日（17日）錄得一宗麻疹個案，是繼6日無新增個案後，再度錄得麻疹個案，至今個案總數已累計有66宗。 中心指出，病人報稱曾接種麻疹疫苗，並於潛伏期內曾前往台北，於病毒傳染期內曾前往廣東江門。衞生防護中心接獲個案後，亦已展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。

患者於潛伏期內曾前往台北。（資料圖片）

曾到山景商場診所及博愛醫院急症室求診

中心指出，該名女子過往健康良好，於上周五（12日）起開始發燒，並於本周一（15日）開始出疹。她在發燒翌日到屯門山景邨山景商場的私家醫生求醫，並於周一到博愛醫院急症室求診，同日轉送屯門醫院入院接受治療。其呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。

報稱曾接種麻疹疫苗

中心指出，病人情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期內曾前往台北，於病毒傳染期內曾前往廣東江門。

中心又指，根據病人資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

機場累計為8,206人接種疫苗

至於在香港國際機場實施的防控麻疹措施，中心表示，機場疫苗接種站今日截至下午6時，為20人接種麻疹疫苗，累計已為8,206人進行接種。明日至28日，機場接種站每日接種麻疹疫苗數額仍然維持為500劑。

至於驗血服務方面，衞生署外判商於周二至四，每日為約200名於一九六七年或以後出生的機場員工抽取血液樣本，今日抽取了29個血液樣本，並會個別通知參加者其檢測結果。