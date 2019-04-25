【佔中判刑】梁家傑：量刑未充分反映動機　應上訴免寒蟬效應　

佔中九子案昨日（24日）判刑，部分人包括被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等。本身是資深大律師的前立法會議員、公民黨主席梁家傑今早（25日）出席港台節目《千禧年代》表示，認為法官現時的量刑未能充分反映被告的動機，應上訴釐清刑責，否則會造成寒蟬效應。 香港眾志前常委周庭則表示，判詞中法官雖提及控罪不涉及貪念慾望及錢財，惟認為判刑考慮運動背後的動機較輕，相信對社會政治氣氛有負面影響。

佔中九子案昨日（24日）判刑，各人分別被判處社會服務令200小時至監禁16個月不等。

就量刑理由，梁家傑引述法官於判詞提及有考慮動機以及公民抗命等概念，惟提及佔領運動持續時間比過往嚴重，故判監禁是唯一選擇。梁指出，佔中三子之一戴耀廷最初發起運動時，僅想像運動會有逾萬人參與，惟最終參與人數達一百萬人次並不能完全歸究他們，當中涉及不同原因，包括人大831決定、時任特首梁振英的強力震壓以及警方發放催淚彈等，不應將持續79日的運動全部歸究於所有被告。

梁續指，煽惑他人煽惑公眾妨擾罪概念模糊，未有任何清晰行事指引，認為他們應就刑責上訴，否則會造成寒蟬效應或白色恐怖。

林鄭拒回應判刑被批推卸政治責任

周庭表示，全部被告的犯案動機並非私利行為，認為不論刑期長短，判刑已經對社會的政治氣氛或社會運動的發展帶來負面影響。周庭又指，特首林鄭月娥昨（25日）見記者時未有正面回應會否作出刑期覆核，認為林鄭是推卸政治責任。

資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，量刑符合預期。（資料圖片）

資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，量刑符合預期，惟認為佔領運動持續79日並不是各被告可以控制。至於九子之一、中大學生會前會長張秀賢被判200 小時社會服務令，湯家驊指出參考黃之鋒的重奪公民廣場案，終審庭確認頒布社會服務令應取決於被告是否有悔意，故質疑張秀賢被判社會服務令須表達悔意才能使用。