【佔中判刑】市民收押所外聲援　遍地燭光　朱牧：四顆光照亮黑暗

佔中九子案今日（24日）判刑，各人分別被判處社會服務令200小時至16個月監禁刑期，其中佔中發起人戴耀廷及陳健民判囚16個月，而邵家臻及黃浩銘判囚8個月，須即時監禁。數百民市民今晚於四人被關押的荔枝角收押所外集會，燃起點點燭光，聲援正在還柙的四人。 同被判刑16個月、緩刑兩年的另一佔中發起人朱耀明牧師亦有出席集會，他說這是眾人在民主抗爭路上最光輝的時刻，又指今早送別四人時，看到囚車上的並非四名罪犯，而是四顆光、照亮黑暗大地的光，「我朱耀明今晚站在這裡，雖然略帶哀傷，但照亮我的心，為社會與香港的夢想，站在這裡，為香港人的理想，向你們致敬。」

朱耀明牧師出席集會時仍掩不住哀傷。（李澤彤攝）

高呼「釋放所有政治犯」、「林鄭下台」

佔中九子案判刑後，戴耀廷、陳健民、邵家臻和黃浩銘隨即乘坐囚車被關押在荔枝角收押所。逾百名市民今晚在荔枝角收押所外集會，包括九子之一的朱耀明、李永達和張秀賢，以及多名民主派立法會議員，他們燃點起燭光，高喊「釋放所有政治犯」、「我們曾經都佔中」、「我們沒有被煽惑」、「共產黨無人性」、「林鄭下台」等口號，聲援在收押所中的四人。

經過一天的折騰後，朱耀明牧師換上較涼爽的裝束出席集會。他發言時仍掩不住哀傷，稱自己希望與戴耀廷和陳健民在一起，形容這是他們在民主抗爭路上最光輝的時刻，「他們為愛香港的緣故被囚禁」，而他會擔負起為二人發聲的責任、秉承他們的意願，呼籲香港人「多走一步、多出一分力、多帶一個人參與這個運動」。

九子之一的張秀賢發表感言時，自問「外面的人可以為裡面的人做些甚麼？」自言身在關押所外的他感覺更難受，強調雖然大家現時無力感很重，但不可以讓無力感蠶食力量。

集會人士燃點起燭光，高喊「釋放所有政治犯」、「我們曾經都佔中」和「我們沒有被煽惑」等口號。（李澤彤攝）

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專業議政立法會議員莫乃光替在獄中的邵家臻讀出預先寫好的感言，他引述邵說，會透過其辦公室支持和參與社會運動，而雨傘運動的精神就是守護和堅持，就算失望也不能絕望，呼籲大家一定要關注《逃犯條例》修訂。

與邵家臻一同關注社福事務的張超雄表示，幾位朋友因為煽惑罪和串謀罪入獄，煽惑市民用愛與和平作公民抗命，卻犧牲了自己，成為階下囚，但笑言：「他們或許煽惑得不是太成功，成功的話今日應該有一百萬人在這裡。」他呼籲市民要主動成為煽惑者，煽惑更多人去追夢。