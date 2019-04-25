【佔中判刑】張達明：法官忘記自己角色　錯誤理解英國案例

佔中九子案昨日（24日）判刑，除立法會議員陳淑莊因健康理由押後判刑外，各人分別被判處社會服務令200小時至16個月監禁刑期，其中佔中發起人戴耀廷及陳健民判囚16個月，而邵家臻及黃浩銘判囚8個月，須即時監禁。 香港大學法律學者張達明今日（25日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》表示，處理佔中案件的法官，在法律上錯誤理解英國案例的原則，認為法官不應以被告有否向公眾道歉作分界線，決定是否判處緩刑，直言「今次法官忘記自己角色」。他亦指昨日佔中案判決，當中的事實裁決有爭拗餘地，應全員判處非即時監禁、全部緩刑。

對於佔中三子的代表律師稱會就3人定罪提出上訴，張達明指上訴有風險，惟今次案件中實在看不到有任何能增加刑期的理據。（資料圖片）

張達明指，處理有關英國案例的上訴庭同意該案是和平的公民抗爭，亦表明在和平非暴力的行動當中，同時要在無其他適用刑罰的情況下，才應判處即時監禁。惟今次處理佔中案件的法官因認為佔中情況遠遠嚴重於該英國案例，且「錯重點」地以被告有否向公眾道歉作為分界線，決定刑罰。

張達明直言法官將79日的佔中行動「入哂佢地數」，本案控告9人於警方施放催淚彈前的行動，亦主要採納9人呼籲大眾佔中的證據。張達明認為實際上，9人於2014年9月28日後的角色有限，質疑「今次法官忘記自己角色」。

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佔中九子案昨日（24日）判刑，當中戴耀廷、陳健民、黃浩銘及邵家臻須即時監禁。（資料圖片）

張達明：應全部判緩刑

他續指，即使9人所作的事是超越社會界線，但今次案件在沒有陪審團的情況下，法官更應思考大眾、媒體及市民的意見，代入不同角度，惟法官作出判刑時卻沒有充分考慮這些因素。張達明認為本案在事實裁決上實在有爭拗餘地，應判處全員非即時監禁、全部緩刑。

對於佔中三子的代表律師稱會就3人定罪提出上訴，張達明指上訴有風險，惟今次案件中實在看不到有任何能增加刑期的理據。他又質疑79日的佔領行動中，政府、警方施催淚彈、種種處理手法並非完全無責任，又說對於9名過去有良好記錄的人來說，定罪已屬很大懲罰。