六合彩7000萬頭獎攻略　五大最高頭獎點買法有啟示？

六合彩今晚(25日)攪珠，由於上周六1.1億元六合彩頭獎攪珠僅0.5注中，故逾5600多萬元多寶會撥入今期攪珠，一注中頭獎可贏7000萬元，是歷來六合彩頭獎最高派彩第八位。 截至今日中午這期六合彩累積投注額已超過9000萬元，今晚9時15分截止投注。要中巨獎，當然要揀啱投注渠道及投注方式。根據馬會資料顯示，歷來六合彩頭獎五大最高派彩，其中四注頭獎都是在投注站或馬場購買彩票買中，而五注頭獎中有三注是幸運兒自己揀中攪出號碼，成功贏取巨額派彩；惟歷來最高派彩的90,951,590元頭獎，中獎者是在銅鑼灣謝斐道投注站，買7個字複式電腦彩票而捧走「超級大獎」。

7000萬六合彩頭獎今晚攪珠，吸引不少市民到投注站購買彩票。(資料圖片)

兩大最高派彩攪珠結果暗藏「玄機」？

另外，六合彩頭獎最高派彩首兩位攪珠的結果，原來都有「啟示」。市民若以一般有四格的六合彩彩票填寫，這兩次攪珠的結果，竟然不會出現「五行齊劃」現象，即無任何一次攪珠結果的號碼，會分布在五行中。

換言之，若今期無人中頭獎，下一期頭獎基金隨時可達8500萬元或9000萬元，如果想買中超級巨獎彩票，揀選號碼時切忌五行都有號碼，否則未必能夠獲幸運之神眷顧。

六合彩頭獎最高派彩首兩位攪珠的結果(第2及第3注)，用一般有四格的六合彩彩票填寫，這兩次攪珠的結果，不會出現「五行齊劃」現象，即無任何一次攪珠結果的號碼，會分布在五行中。(資料圖片)