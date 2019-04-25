新任申訴專員趙慧賢表明避嫌　涉警隊投訴交副專員處理

警務處前副處長趙慧賢接任申訴專員快將一個月，趙慧賢今日(25日)與傳媒茶敍時指，已為5年任期訂下計劃，期望能整體提升申訴專員公署及公共行政水平，同時希望加快《公開資料法》及《檔案法》立法，並建議參考《防止賄賂條例》，增加受監管的公營機構。 作為前警隊高層，趙慧賢強調會避嫌，任何涉及警隊關於《公開資料守則》的投訴，都會交予副專員負責處理。

新任申訴專員趙慧賢上任快將一個月，她指已訂下5年任期計劃，期望能整體提升公署及公共行政水平。（盧翊銘攝）

趙：提高申訴專員知名度

趙慧賢4月1日上任，今日（25日）首次以申訴專員身份會見傳媒，她形容新工作是富有意義的挑戰，過去3週「上班好開心」，亦已與新團隊有良好溝通，工作交接順利。

趙慧賢自言已為今屆任期，定下5年工作計劃，包括提高申訴專員公署知名度，讓更多人認識公署職責及權限；促進公共行政水平，向受監管機構提供可落實建議；另亦提升公署透明度，公布更多調查個案；以及培訓人才及知識管理，提升公署工作效率。

上任申訴專員劉燕卿離任前曾表示，希望加快推動《公開資料法》立法。趙慧賢則認為應同時加快推動力《公開資料法》及《檔案法》的立法過程，並參考《防止賄賂條例》，將公營機構的涵蓋範圍，由現時受監察的26個公營機構，擴展至至少113個，尤其主要依賴公帑支持營運的機構。

作為前警隊高層，趙慧賢強調會避嫌，在《公開資料守則》下，任何涉及警隊的投訴將交予副專員負責處理。（盧翊銘攝）

根據《申訴專員條例》，條例並不適用於警務處，意即申訴專員不會調查警隊。而警隊本身亦有自己的申訴制度，包括投訴警察課及監警會處理相關投訴，及就投訴結果進行調查。

唯獨在《公開資料守則》下的投訴，申訴專員才有權調查相關事項。曾出任警務處副處長的趙慧賢強調，為避免利益衝突，將一律不會參與任何涉及警隊的投訴，交由副申訴專員蘇錦成負責。

對於有意見認為公署是「無牙老虎」，趙慧賢指公署在社會有一定認受性，過去有超過九成的建議，均被受調查的機構接納及落實執行，強調非「無牙老虎」。

無綫電視播放的警匪題材電視劇《鐵探》，講述影后惠英紅能成為警隊鮮有的女性高層。而作為警隊歷史上最高職級的女警趙慧賢，亦累積了34年警隊經驗才成為警務處副處長。趙慧賢於今年3月退休後，本月正式上任申訴專員，她表示會秉承公署「公平、公開、無私、無畏」的精神，處理日常工作。