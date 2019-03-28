申訴專員劉燕卿任內最深刻調查房署閒置單位　退休冀享受家庭生活

申訴專員劉燕卿本月底卸任，她回顧過去五年工作時坦言「目標達成」，包括任內調解個案創新高、至少處理50項主動調查、推動立例公開資料法以及處理一般投訴等。任內不少主動調查都令她感深刻，其中調查房署的閒置單位尤其深刻，最終令70個家庭「上樓」。卸任在即，她期望未來能花更多時間與家人相處，享受家庭生活。

申訴專員劉燕卿本月底卸任，她回顧過去五年工作時坦言「目標達成」。（羅君豪攝）

2013/14年度申訴專員公署共處理38宗調解個案，而在劉燕卿在任的5年間，調解個案大幅上升至2017/18年度的237宗；調解個案均在1個月內完成調查及調解。另外，劉燕卿又表示，任內完成的50項主動調查，涉及不同報告、部門，其中包括調查房署的閒置空間、食環署對店舖非法佔用公眾地方，以及協助地政署改善執法策略等。

任內沒有遺憾

她指不會評論個別部門表現，又讚揚有九成以上部門接納公署主動調查，惟不具名指仍然有少數部門「較難說服」，批評這些部門「守舊、固步自封」，建議他們應與時並進，不合時宜的守則及法例「應改則改」，不能「日日做昨日的事」。劉燕卿又感謝公署同事有承擔，又謂任內工作沒有遺憾，坦言「做得好開心」。

劉燕卿憶述公署調查公布後，房署閒置空間得以讓70個家庭「上車」，共逾200人受惠。（資料圖片）

說到最深刻的調查個案，劉燕卿毫不猶疑指就房署公屋閒置情況進行的主動調查。她憶述公署調查公布後，房署終善用閒置空間，讓70個家庭「上車」，共逾200人受惠，她認為是其中一個任內成功的調查工作。劉燕卿續指，公署亦曾就店鋪阻街問題進行主動調查，讓食環署和地政署就店鋪阻街施行定額罰款，減少阻街情況。

星期六正式卸下公職，劉燕卿期望未來能花更多時間與家人相處，好好享受家庭生活。（羅君豪攝）

除了擔任申訴專員五年之久，劉燕卿過去亦曾任消委會總幹事、地產代理監管局委員等多個監管機構公職。她認為作為消委會總幹事與申訴專員，最大分別是兩者的調查對象並不相同，如消委會以消費者利益為依歸，調查對象以商界為主；而申訴專員公署則以調查88個政府部門及26個公營機構為主。相同之處則為兩個工作崗位，均需要以專業知識處理市民投訴。

星期六正式卸下公職，她期望退休的首要「任務」為探望年逾91歲的母親，又期望未來能花更多時間與家人相處，好好享受家庭生活。